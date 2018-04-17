فيديو إباحي لمغربييْن بإيطاليا يحرك مصالح الأمن

هسبريس من الرباط

باشرت السلطات الأمنية تحقيقاتها للتعرف على هويات بطلي الفيديو الإباحي، الذي انتشر بشكل لافت خلال نهاية الأسبوع الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق واتساب.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يوثق بتقينة "لايف" لعملية جنسية كاملة لشابين، راج بأنهما يعيشان في إيطاليا، ليثير موجة من الاعتراضات والانتقادات الحادة لمثل هذا السلوك.

وأفادت مصادر مختلفة بأن الفتاة العشرينية تدعى سكينة وتنحدر من قلعة السراغنة، وبأنها ردت على انتشار الفيديو بالقول إنها لا تهتم لذلك، وبأن والدتها لا تعترض على سلوكاتها، لتنهال عليها الشتائم من كل حدب وصوب.

ووفق موقع سيت أنفو، فإن سرعة انتشار الفيديو الإباحي بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي استدعت تدخل السلطات الأمنية، للحفاظ على الحياء والأمن العامّين.

وتابع المصدر بأنه بالرغم من إقامة بعض مسيري المجموعة الفيسبوكية خارج المغرب، إلا أن ذلك لن يمنع المصالح المعنية من مباشرة مهامها، ووضع يدها على كل من ثبت تورطه في التحريض على الدعارة أو الإشهار بالفساد".