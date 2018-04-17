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كُتّاب وآراء
فيديو إباحي لمغربييْن بإيطاليا يحرك مصالح الأمن
باشرت السلطات الأمنية تحقيقاتها للتعرف على هويات بطلي الفيديو الإباحي، الذي انتشر بشكل لافت خلال نهاية الأسبوع الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق واتساب.
وانتشر مقطع الفيديو الذي يوثق بتقينة "لايف" لعملية جنسية كاملة لشابين، راج بأنهما يعيشان في إيطاليا، ليثير موجة من الاعتراضات والانتقادات الحادة لمثل هذا السلوك.
وأفادت مصادر مختلفة بأن الفتاة العشرينية تدعى سكينة وتنحدر من قلعة السراغنة، وبأنها ردت على انتشار الفيديو بالقول إنها لا تهتم لذلك، وبأن والدتها لا تعترض على سلوكاتها، لتنهال عليها الشتائم من كل حدب وصوب.
ووفق موقع سيت أنفو، فإن سرعة انتشار الفيديو الإباحي بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي استدعت تدخل السلطات الأمنية، للحفاظ على الحياء والأمن العامّين.
وتابع المصدر بأنه بالرغم من إقامة بعض مسيري المجموعة الفيسبوكية خارج المغرب، إلا أن ذلك لن يمنع المصالح المعنية من مباشرة مهامها، ووضع يدها على كل من ثبت تورطه في التحريض على الدعارة أو الإشهار بالفساد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
لعفو على جيل لا رحمة فيه لا نفس لا تربية إلا من رحم ربك
اولا، الفيديو فحد داتو مخالف لسياسة فايسبوك، ثانيا منصات التواصل الاجتماعي هي فضاء عمومي و كايطبق عليها نفس القانون لي كايطبق فالشارع العام. الا ماكانش كايبان ليك داك الفيديو إباحي ماعرفتش شنو مفهوم الاباحية عندك ! المغاربة للاسف يسيؤون استعمال الانترنت و عزيزة عليهم الشوهة ! ديما مشوهين راسهم مابقيناش كانقدرو نقولو حنا مغاربة قدام البراني.
نتمنى من الجهات المختصة طبق القانون فحق هؤلاء