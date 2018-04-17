24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5213:3217:0620:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. السياحة بعاصمة سوس (5.00)

  2. حقينة سدود المملكة تتجاوز 10 ملايير متر مكعب (5.00)

  3. إجراء اللقاحات يقض مضجع مغاربة مقبلين على العمرة والحج (5.00)

  4. نقابة تنتقد أوضاع مستشفيات بالرباط وسلا (5.00)

  5. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | فيديو إباحي لمغربييْن بإيطاليا يحرك مصالح الأمن

فيديو إباحي لمغربييْن بإيطاليا يحرك مصالح الأمن

فيديو إباحي لمغربييْن بإيطاليا يحرك مصالح الأمن
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:05

باشرت السلطات الأمنية تحقيقاتها للتعرف على هويات بطلي الفيديو الإباحي، الذي انتشر بشكل لافت خلال نهاية الأسبوع الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق واتساب.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يوثق بتقينة "لايف" لعملية جنسية كاملة لشابين، راج بأنهما يعيشان في إيطاليا، ليثير موجة من الاعتراضات والانتقادات الحادة لمثل هذا السلوك.

وأفادت مصادر مختلفة بأن الفتاة العشرينية تدعى سكينة وتنحدر من قلعة السراغنة، وبأنها ردت على انتشار الفيديو بالقول إنها لا تهتم لذلك، وبأن والدتها لا تعترض على سلوكاتها، لتنهال عليها الشتائم من كل حدب وصوب.

ووفق موقع سيت أنفو، فإن سرعة انتشار الفيديو الإباحي بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي استدعت تدخل السلطات الأمنية، للحفاظ على الحياء والأمن العامّين.

وتابع المصدر بأنه بالرغم من إقامة بعض مسيري المجموعة الفيسبوكية خارج المغرب، إلا أن ذلك لن يمنع المصالح المعنية من مباشرة مهامها، ووضع يدها على كل من ثبت تورطه في التحريض على الدعارة أو الإشهار بالفساد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - sif الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:18
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
لعفو على جيل لا رحمة فيه لا نفس لا تربية إلا من رحم ربك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
2 - free thinker الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:22
شاهدة الفيديو ولا يظهر فيه اي عضو تناسلي او اي شيء يخول للسلطات متابعة هاذين الشخصين. من الواضح انهما كانا يقيمان علاقة جنسية ولكن لا شيء في الفيديو يظهر سوى كتفي الفتاة واعلى الجسم للشاب ووجههما بطبيعة الحال. على كل حال اظن انهما يعانيان من خلل ذهني لأنك لا سمكن ان تكون سليم العقل وتضع "لايڤ" وانت تمارس الجنس، ويراك الجميع بالإرادة ديالك، اللهم اذا كانا يتطلعان لمسيرة في الافلام الإباحية ودارو هاد الفيديو لخلق البوز. على كل لا يجب ان نعطي الحمقى اكثر مما يستحقون، والمغاربة عزيز عليهم الفضائح من كل نوع. اصلا ديك الفتاة قبيحة المنظر وربما لم تجد سوى هذه الطريقة للفت الأنظار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
3 - (•_•) الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:32
هذه نتيجة إلغاء التربية الإسلامية من مناهج ومقررات التعليم للأطفال و الناشئة ! فأصبحوا لا يفرقون بين الإنس و الجن والملائكة !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - Speaker الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 16:40
Reponse au 2eme commentaire de Free thinker

اولا، الفيديو فحد داتو مخالف لسياسة فايسبوك، ثانيا منصات التواصل الاجتماعي هي فضاء عمومي و كايطبق عليها نفس القانون لي كايطبق فالشارع العام. الا ماكانش كايبان ليك داك الفيديو إباحي ماعرفتش شنو مفهوم الاباحية عندك ! المغاربة للاسف يسيؤون استعمال الانترنت و عزيزة عليهم الشوهة ! ديما مشوهين راسهم مابقيناش كانقدرو نقولو حنا مغاربة قدام البراني.
نتمنى من الجهات المختصة طبق القانون فحق هؤلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.