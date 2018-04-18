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الرئيسية | حوادث | حصيلة الحوادث بالمدن .. 19 قتيلا و1461 جريحا

حصيلة الحوادث بالمدن .. 19 قتيلا و1461 جريحا

حصيلة الحوادث بالمدن .. 19 قتيلا و1461 جريحا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 04:10

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 1461 آخرون بجروح، إصابة 47 منهم بليغة، في 1120 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 39 ألف و460 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و251 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 27 ألف و209 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و98 الف و275 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5.099 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 7013 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 139 مركبة.

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