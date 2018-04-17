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كُتّاب وآراء
إسرائيليون يتعرضون لعمليات احتيال هاتفية تدبر مخططاتها في المملكة
تعرّض إسرائيليون مقيمون بإسرائيل لعمليات احتيال دُبّرت خيوطها في المغرب، كبّدتهم خسائر مالية مهمة، وتتمّ عمليات الاحتيال عن طريق الاتصال بالضحايا عبر أرقام هاتفية تبدأ بـ"212+"، وهو الرمز الدولي للمملكة.
وحسب وسائل إعلامية إسرائيلية فإنَّ عددا من المواطنين الإسرائيليين بلّغوا الجهات السلطات المختصة في إسرائيل عن تعرضهم لعمليات احتيال خلال الأيام الماضية، عن طريق خدعة هاتفية قد تكلف الضحية آلاف الدولارات.
ونشر موقع المصدر الإسرائيلي تقريرا حول تبليغ ضحايا عن "خُدعة مغربية عبر الهواتف الخلوية"، حيث تحدثوا عن أنهم تلقوا مكالمات مجهولة في الفترة الأخيرة، اتضحَ من خلال رقمها الدولي أنَّ مصدرها من المغرب.
وتتمّ عملية الاحتيال عن طريق الاتصالات الهاتفية، باتصال الجهة المحتالة بالضحية، وحين يردّ هذا الأخير على المكالمة، أو يُعيد الاتصال بالجهة المتصلة، لاحقا، يجد نفسه ملزما بدفع مبالغ مالية مهمّة تتوصل بها الجهة المحتالة.
وكان تقرير أصدره مجلس الأعمال الأمريكي سنة 2016 قد حذّر من مغبّة السقوط في فخّ الاحتيال عن طريق الردّ على مكالمات هاتفية مجهولة، حيث يتمّ اقتطاع مبلغ مالي مهم من رصيد متلقي الاتصال الهاتفي.
ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد الذين تعرضوا لـ"الخدعة المغربية عبر الهواتف الخلوية" بـ"الكثيرين". وتكسب الجهات الواقفة وراء هذه الاتصالات عشرات الآلاف من الدولارات، يتم اقتطاعها من حسابات الضحايا.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أنَّ الأرقام الأولى من المكالمات الواردة على هواتف الضحايا أظهرت أنها تصل من أرقام هواتفَ مغربية.
ويحاول المحتالون، بعد استدراج الضحية إلى إعادة الاتصال، أن يحتفظوا به على الخطّ أطول مدة ممكنة، إذ كلما طالت مدّة الحديث عبر الهاتف زادت الأرباح التي يجنونها، دون أن يكون الضحية على علم بذلك.
وتشير المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنَّ شركات الاتصالات الإسرائيلية تتجه إلى منع المكالمات الهاتفية التي تقف خلفها جهات مجهولة، كتلك القادمة من المغرب والتي كان الإسرائيليون ضحية لمثلها خلال السنة الماضية، وكانت واردة من جزيرة تونغا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
هاذي واخد شهراين كنت كل نهار كانتلقا مكالمات من المغرب
عاودت صونيت على شي وحدين
ولكن ولله الحمد لم يتم سحب اَي مبالغ من حسابي
المهم هادشي ولا كايخلع خصوصا هنا في المهجر يقدروا ينتاحلوا شخصيتك ويعرضوك للإفلاس وربما للسجن
كايبانلي نولييو لما قابل نوكيا ونهنيو راسنا
وعندي اليقين انهم يهود مغاربة من يقومون بهذه الاعمال القدره التي تشوه سمعة المغرب
نشاهد فيه علماء العالم المتحضر يسخرون معرفتهم لخدمة البشرية...مما يزيدنا تخلفا.....حتى الذين يسخرون معرفتهم لخدمة البشرية غادروا المغرب واستقروا في بلدان وفرت لهم الوسائل والجو الملائم للبحث والابداع.....