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الرئيسية | حوادث | إسرائيليون يتعرضون لعمليات احتيال هاتفية تدبر مخططاتها في المملكة

إسرائيليون يتعرضون لعمليات احتيال هاتفية تدبر مخططاتها في المملكة

إسرائيليون يتعرضون لعمليات احتيال هاتفية تدبر مخططاتها في المملكة
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 20:00

تعرّض إسرائيليون مقيمون بإسرائيل لعمليات احتيال دُبّرت خيوطها في المغرب، كبّدتهم خسائر مالية مهمة، وتتمّ عمليات الاحتيال عن طريق الاتصال بالضحايا عبر أرقام هاتفية تبدأ بـ"212+"، وهو الرمز الدولي للمملكة.

وحسب وسائل إعلامية إسرائيلية فإنَّ عددا من المواطنين الإسرائيليين بلّغوا الجهات السلطات المختصة في إسرائيل عن تعرضهم لعمليات احتيال خلال الأيام الماضية، عن طريق خدعة هاتفية قد تكلف الضحية آلاف الدولارات.

ونشر موقع المصدر الإسرائيلي تقريرا حول تبليغ ضحايا عن "خُدعة مغربية عبر الهواتف الخلوية"، حيث تحدثوا عن أنهم تلقوا مكالمات مجهولة في الفترة الأخيرة، اتضحَ من خلال رقمها الدولي أنَّ مصدرها من المغرب.

وتتمّ عملية الاحتيال عن طريق الاتصالات الهاتفية، باتصال الجهة المحتالة بالضحية، وحين يردّ هذا الأخير على المكالمة، أو يُعيد الاتصال بالجهة المتصلة، لاحقا، يجد نفسه ملزما بدفع مبالغ مالية مهمّة تتوصل بها الجهة المحتالة.

وكان تقرير أصدره مجلس الأعمال الأمريكي سنة 2016 قد حذّر من مغبّة السقوط في فخّ الاحتيال عن طريق الردّ على مكالمات هاتفية مجهولة، حيث يتمّ اقتطاع مبلغ مالي مهم من رصيد متلقي الاتصال الهاتفي.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد الذين تعرضوا لـ"الخدعة المغربية عبر الهواتف الخلوية" بـ"الكثيرين". وتكسب الجهات الواقفة وراء هذه الاتصالات عشرات الآلاف من الدولارات، يتم اقتطاعها من حسابات الضحايا.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أنَّ الأرقام الأولى من المكالمات الواردة على هواتف الضحايا أظهرت أنها تصل من أرقام هواتفَ مغربية.

ويحاول المحتالون، بعد استدراج الضحية إلى إعادة الاتصال، أن يحتفظوا به على الخطّ أطول مدة ممكنة، إذ كلما طالت مدّة الحديث عبر الهاتف زادت الأرباح التي يجنونها، دون أن يكون الضحية على علم بذلك.

وتشير المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنَّ شركات الاتصالات الإسرائيلية تتجه إلى منع المكالمات الهاتفية التي تقف خلفها جهات مجهولة، كتلك القادمة من المغرب والتي كان الإسرائيليون ضحية لمثلها خلال السنة الماضية، وكانت واردة من جزيرة تونغا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - يوفانتيس الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 20:26
عندما تقوم بتحديث لتطبيق الوتساب تطلع عندك زر الضبط على شكل نجممة داوود بدلا من شكلها المكانيكي المعروف فما سر هذه النجمة السداسية في التطبيق والضبط
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-2
2 - Tahlawi الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 20:28
اسلام عليكم ورحمة الله
هاذي واخد شهراين كنت كل نهار كانتلقا مكالمات من المغرب
عاودت صونيت على شي وحدين
ولكن ولله الحمد لم يتم سحب اَي مبالغ من حسابي
المهم هادشي ولا كايخلع خصوصا هنا في المهجر يقدروا ينتاحلوا شخصيتك ويعرضوك للإفلاس وربما للسجن
كايبانلي نولييو لما قابل نوكيا ونهنيو راسنا
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5
3 - fatima الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 20:28
quand j'habitai au maroc,j'ai reçu aussi des appelles spam depuis Tunisie ,mais personne n'a fait la remarque ni presse ni opérateur téléphonique. c'est un problème mondial pk s'intéressé à la perte des israélien
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10
4 - Slaoui الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 20:31
Une affaire de juifs marocains et juifs d'israël donc une juiverie, savez vous que nos compatriotes juifs ne payent ni taxes ni impôts et les bénéfices de leurs usines, commerces et sociétés vont en Israël via la France !!
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5
5 - بنوتة الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 20:36
الأمر ذاته وقع مع صديقتي و كان رقم المتصلة من بلجيكا و تتحدث المغربية حتى أن المحادثة مفبركة بطريقة احترافية تبدأ ب '' ألو سلام كيدايرة تسناي نوقف طوموبيلتي هانا هانا '' و رصيدك بعدها يقتطع و يذهب لجهة مجهولة.
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5
6 - allal الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 20:43
للاسف بعض اليهود نصابة ولهم تاريخ في النصب
وعندي اليقين انهم يهود مغاربة من يقومون بهذه الاعمال القدره التي تشوه سمعة المغرب
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-1
7 - الخطابي الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 20:43
اول مره اسمع بشخص يقتطع أموال من حساب بنكي لشخص اخر فقط عن طريق الاتصال به المعلوم ان شركات الاتصال هي من يقتطع ان كان الخط دوليا وشركته من يقتطع وليس حتى شركه اخرى وسيطه .قالك عيش نهار تسمع خبار هاد العالم الرقمي العنكبوتي وصل لآفاق رهيبة . الأخوه اللي عندو شي معلومه حول ميكانيزمات هاد النصب الالكتروني اتفضل انورنا وشكرا .
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8
8 - ولد زايو الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 20:44
مثل هذه العمليات نتعرض لها حتى نحن هنا في ألمانيا تأتينا مكالمات من مختلف الدول من دول آسيا وأفريقيا وجوجريا واترينداد بنين غينيا و و و . يرن الهاتف حوالي ثانية من الوقت ويقطع في حالة أعدت انت طلب الرقم الذي خاطبك من قبل سيكون مكلف من الأحسن ابلوكيوه. اليوم طلبني رقم هاتف يبدأ ب 0024 ينتهي برقم 50 ثم ب 10
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9 - عبد الحكيم الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 20:49
صح النوم.هذه الخدع تقوم بها معظم شركات الاتصال الموجودة في المغرب،خاصة الاسبانية منها التي تجني الارباح من الاسبان بنفس الطريقة،و المضحك في الامر ان القانون لا يخول للمتصل به متابعة الشركة،الا اذا تجاوز الاتصال دقايق محددة
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10 - مواطن2 الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 21:09
للاسف الشديد هناك من المغاربة من يسخر طاقاته ومعرفته في الاحتيال على عباد الله...بدل تسخيرها فيما ينفعه وينفع الناس... في الوقت الذي
نشاهد فيه علماء العالم المتحضر يسخرون معرفتهم لخدمة البشرية...مما يزيدنا تخلفا.....حتى الذين يسخرون معرفتهم لخدمة البشرية غادروا المغرب واستقروا في بلدان وفرت لهم الوسائل والجو الملائم للبحث والابداع.....
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0
11 - عبدو من السويد الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 21:11
منذ حوالي الشهرين او اكثر وانا أتلقى اتصالات من المغرب بأكثر من عشرة ارقام مختلفة، بعضها يرن ويقطع الاتصال بعد بضع ثوان وبعضها يرن لمدد طويلة. لا أفهم لماذا مخابراتنا الفذة لم تفعل شيء لضبط هذه العصابة، ولماذا لا نسمع اَي شيء في الأخبار او تحذيرات من الشرطة او الداخلية لحماية المواطن المغربي، أليس هذا إرهابا هو الآخر؟
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12 - هشام الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 21:15
في اسبانيا كذلك بيعملوها وهذه هي الأرقام اللتي تبدأ بــي 901 - 902. في المغرب كنت اعرف انهم يرسلون ميساجات بيقولو انك ربحت سيارة مرسيديس وبيطلبو منك في كل ميساج الاسم عنوان ... بيحاولو يطولو الميساجات باش تجاوب اهوما رابحين كل ميساج DH 10 وفِي الأخير لا سيارة لا زعطوط
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