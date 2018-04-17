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شرطة سطات تفكك عصابة سرقة المحلاّت التجارية

شرطة سطات تفكك عصابة سرقة المحلاّت التجارية
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 23:06

تمكّنت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، اليوم الثلاثاء، من تفكيك عصابة إجرامية مكوّنة من ستة أفراد، متخصّصة في سرقة المحلات التجارية بالمدينة ذاتها عن طريق الكسر، حيث جرى وضع ثلاثة مشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليهم في محاضر قانونية، في حين لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة شركاء آخرين، تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عددا من المتضررين توجّهوا بشكاياتهم لدى المصالح الأمنية بسطات، حيث كثّفت عناصر الشرطة تحرياتها، إلى أن جرى إيقاف المشتبه فيهم بعدما كانت دورية أمنية اعتيادية على مستوى حي مبروكة وسط مدينة سطات، حيث لاحظ عناصر الأمن أشخاصا في حالة تلبّس وهم يقومون بتنفيذ عملية سرقة أحد الدكاكين.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر المصلحة الولائية تمكّنت من إيقاف ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم قاصر، ينحدرون من أحد الدواوير المجاورة للمدينة، في الوقت الذي جرى فيه تحرير مذكرات بحث في حق ثلاثة شركاء آخرين، بعدما كانوا يوهمون المواطنين بكونهم "بوعارة"، يبحثون عن المتلاشيات في القمامة حتى يؤمّنوا عملياتهم الإجرامية.

وأردفت المصادر نفسها أن الموقوفين من عديمي السوابق العدلية، وتتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة، كانوا يستهدفون في عملياتهم المحلات التجارية كالصيدليات والحمّامات والدكاكين بكل من حيّ الخير ومجمّع الخير وبّام وسيدي عبد الكريم وإقامات الفاسي، والاستيلاء على ما يجدونه من أموال، بعد كسر الأقفال بواسطة قطعة حديدية تمّ حجزها من قبل الشرطة.

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