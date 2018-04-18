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الرئيسية | حوادث | القضاء يؤجل النظر في ملف اختطاف رضيع بمراكش

القضاء يؤجل النظر في ملف اختطاف رضيع بمراكش

القضاء يؤجل النظر في ملف اختطاف رضيع بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 02:18

أجّلت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف اختطاف رضيع ذكر، من قسم الولادة بمستشفى ابن طفي،ل إلى تاريخ 8 من الشهر المقبل.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة المذكورة أدانت المتابعين الخمسة في حالة اعتقال من أجل تكوين عصابة والمتاجرة في البشر، خلال شهر فبراير المنصرم، بـ32 سنة سجنا نافذة؛ فقد قضت في حق الطبيب المتهم الرئيس بـ10 سنوات سجنا نافذة، وأدانت الزوجة وأمها بست سنوات سجنا نافذة لكل واحدة منهما، بينما حكمت على الزوج والسائق بخمس سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما.

يذكر أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش استنفرت، خلال شهر شتنبر، عناصرها لفك لغز اختفاء رضيع، ولد بجناح الولادة بمستشفى ابن طفيل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. وتمكنت المصالح سالفة الذكر، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف أربعة أشخاص، طبيب وزوجان ووسيط، يشتبه في تورطهم في قضية اختطاف الرضيع حديث الولادة والاتجار بالبشر وتعمّد عرقلة التعرف على هوية طفل وليد.

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