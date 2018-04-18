أمن الدار البيضاء يحقق في نصب عبر كراء سيارات

هسبريس ـ محمد لديب

شرعت مصالح ولاية أمن مدينة الدار البيضاء في التحقيق مع خمسة عناصر مشتبه بتشكيلهم شبكة متخصصة في سرقة السيارات، والنصب على المصارف والشركات والأفراد الراغبين في كراء السيارات بمدينة الدار البيضاء.

وكشفت المعطيات الأولى أن هذه الشبكة عمدت إلى استغلال شركة متخصصة في كراء السيارات السياحية وسيارات الخدمات، واقتنت مجموعة كبيرة من السيارات عن طريق تمويلات مصرفية من بنوك مختلفة.

وعمدت هذه الشبكة إلى كراء هذه السيارات بمبالغ تقل كثيرا عن المعدلات المالية المطبقة بالسوق، قبل أن تقدم على استرجاعها بشكل غير قانوني من زبنائها والتوجه بها إلى أحد المستودعات التابعة لها بنواحي مدينة المحمدية.

وعمدت هذه الشبكة إلى استعادة هذه السيارات المكتراة لمدة طويلة من لدن الشركات والأفراد عن طريق استعمال تقنية التتبع بواسطة "جي بي إس" واستعمال مفاتيح إلكترونية في غفلة عن الزبناء.

وكشفت التحقيقات الأمنية الأولية عن إجراء أفراد هذه الشبكة لمجموعة كبيرة من البيوعات لهذه السيارات بأسعار بخسة، والاحتيال على أصحابها عبر تسليمهم بطائق رمادية محجوز عليها من لدن البنوك.

وتجاوز عدد السيارات التي اكتشفتها مصالح الأمن، المعنية بعملية الاحتيال التي يمارسها أفراد هذه الشبكة، نحو 24 سيارة، والبحث ما يزال جاريا للبحث عن إمكانية وجود ضحايا جدد لهذه الشبكة؛ فيما البحث جار عن صاحب الشركة، الذي اختفى عن الأنظار بمجرد اعتقاله مساعديه.