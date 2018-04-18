إسبانيا توقف مهاجرا مغربيا فارا من قبضة العدالة

مُتابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مالقة، في إقليم الأندلس، مهاجرا مغربيا مبحوثا عنه بمقتضى مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات المغربية، بشبهة التورط في جرائم متعلقة بالانتماء إلى منظمة مختصة في تهريب وترويج المخدرات.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلامية إسبانية فإن الموقوف، البالغ من العمر 50 عاما، يتحدر من مدينة بني بوعياش في إقليم الحسيمة، وأنه ينتمي إلى عصابة إجرامية حاولت تهريب 541 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، مخبأة داخل حاوية، قادمة من الكاميرون.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن عملية تفتيش روتينية قامت بها عناصر الجمارك المرابطة بميناء الدار البيضاء أسفرت عن حجز كمية مهمة من هذا المخدر محشوة داخل أكياس لتعبئة السكر، مبرزة في الآن ذاته أن الفار من العدالة المغربية يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من المحكمة الوطنية الإسبانية.

وأشارت المصادر، أيضا، إلى أنه سيتم ترحيله نحو بلده الأصلي فور الانتهاء من التدابير القانونية المصاحبة لعمليات التسليم، موضحة أنه لا يزال يخضع للتحقيقات القضائية من لدن الأمن الإسباني بشأن تواطؤه المباشر في محاولة تهريب ما يزيد عن نصف طن من مخدر الكوكايين.