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كُتّاب وآراء
سقوط 4 قتلى في حادث سير بين فاس وتاونات
خلفت حادثة سير مروعة وقعت بدائرة تيسة، اليوم الثلاثاء غير بعيد عن قنطرة واد إيناون، على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات، أربعة قتلى وجريحا واحدا، وكلهم من أسرتين تجمعهما مصاهرة.
ونجم هذا الحادث عن اصطدام قوي لسيارة خفيفة بشجرة على قارعة الطريق، ما أسفر عن هلاك السائق (أ.ق)، 48 سنة، وجدته البالغة من العمر 81 سنة، وطفلين شقيقين، سن أحدهما ثلاث سنوات والآخر سنة ونصف، فضلا عن إصابة أم الطفلين، 43 سنة، بجروح بليغة.
وينحدر أفراد الأسرتين من دوار العزيين الكائن بجماعة الورتزاغ ، في قليم تاونات، وكانوا في طريق عودتهم من مدينة فاس إلى مكان إقامتهم.
وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني كي تخضع للتشريح الطبي، فيما تم نقل الجريحة نحو قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، في فاس أيضا، لتلقي العلاجات الضرورية.
وهرع إلى عين المكان حسن بلهدفة، عامل إقليم تاونات، مرفوقا بأفراد من السلطات الإقليمية والمحلية وعناصر الدرك الملكي، للوقوف على حجم هذه الفاجعة.
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تعليقات الزوّار (3)
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