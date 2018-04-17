24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:52
|13:32
|17:06
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الزفزافي يندد بالعرقية والعنصرية .. والمهدوي يهدد بالانتحار
- حادثة سير تودي بحياة إمام مسجد في تنجداد
- اعتقال 3 مقدسيين بتهمة إحراق أعلام إسرائيل
- شبح الإفراغ يتربص بمرحلين من المحج الملكي
- هل يتجاوز مجلس الأمن في جلسته الثانية جمود ملف الصحراء؟
الناطق باسم "مسيرات العودة" الفلسطينية يرفض رفع أعلام البوليساريو (5.00)
"النهج الديمقراطي" .. حزب مغربي يقاطع الانتخابات منذ 23 سنة (5.00)
إجراء اللقاحات يقض مضجع مغاربة مقبلين على العمرة والحج (5.00)
- الملك يحل بأرض الوطن .. وفنانون عالميون يهنئونه بالشفاء - (131)
- هذه الدول يمكن للمغاربة زيارتها بدون الحصول على تأشيرة - (83)
- عودة الملك تمهد لإعفاء مسؤولين .. وقرارات هامة تنتظر التأشير - (50)
- اتفاق الصيد المرتقب بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء - (49)
- مساعي عقد القمة الرئاسية المغاربية تتحدى توترات المغرب والجزائر - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفرقة الوطنية للشرطة تحقق في أنشطة معهد لتكوين الأمن الخاص
تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحريات معمقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن أهداف وأنشطة "معهد متخصص في تدريب الحراس الخاصين والحماية المقربة".
ويتوخى التحقيق رصد ارتباطات محتملة للمؤسسة ذاتها بجهات داخلية أو خارجية، والتحقق من مدى اتصالها بأية مشاريع من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين، حسب ما أكده مصدر أمني مطلع.
وكانت بعض الجمعيات قد نشرت بيانا صحافيا تنسب فيه إلى المعهد نفسه "إجراء تداريب عسكرية وشبه عسكرية، والارتباط بأجندات خارجية من شأنها المس بأمن المواطنين".
هذه الاتهامات أشعرت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مكناس، وباشرت في شأنها بحثا قضائيا لا يزال مفتوحا إلى حد الساعة
مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية قال إن ضباطا في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانوا قد استمعوا للعديد من الناشطين في المعهد، بمن فيهم رئيس المرفق.
وضمن هاذ التحرك قامت BNPJ بإجراء عمليات تفتيش بمنطقة أغبالو، في ضواحي مدينة ميدلت، بحثا عن حقيقة وأهداف البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد والتحقق مما إذا كانت لها ارتباطاتمفترضة بمشاريع إجرامية.