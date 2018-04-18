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كُتّاب وآراء
سقوط "سقاية" يصيب طفلين بجروح في ورزازات
استقبل المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات، الثلاثاء، طفلين أصيبا بجروح في مختلف أنحاء جسميهما، إثر سقوط حوض مائي (سقاية) عليهما بفرعية دوار أسيدان إيزدار بجماعة وسلسات بإقليم ورزازات.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس أن الطفلين، اللذين يتراوح عمرهما بين الخمس والست سنوات، يدرسان بروض بالمؤسسة التعليمية المذكورة، وكانا يلعبان وقت الاستراحة بالقرب من "السقاية" المشيدة بالإسمنت، مشيرة إلى أن هذه "السقاية" كانت مهددة بالسقوط منذ مدة طويلة.
وفي هذا الإطار، قال الحسين آيت مريم، رئيس جمعية أسيدان إيزدار للتنمية، أن الطفلين تم نقلهما على عجل بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجماعة وسلسات إلى مستعجلات المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات، نظرا إلى خطورة إصابتهما، من أجل إسعافهما، بعد أن تعذر استقبالهما بالمركز الصحي لتازناخت، لأسباب مجهولة، يضيف المتحدث، الذي أوضح أن الطفلين فور دخولهما مستعجلات ورزازات، تلقيا الإسعافات الأولية، وتم إخضاعهما للفحص بجهاز "سكانير" من أجل التأكد من عدم إصابتهما في الرأس، مضيفا أن إدارة المستشفى احتفظت بهما في مصلحة الأطفال من أجل تتبع حالتهما عن قرب، والتأكد من عدم وجود مضاعفات.
وطالب الحسين آيت مريم الجماعة المحلية لوسلسات بضرورة إصلاح مثل هذه الأحواض المائية من أجل الحفاظ على سلامة التلاميذ، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث. وأضاف أن الجماعة ليست وحدها التي تتحمل المسؤولية في هذه الواقعة، بل هناك جهات أخرى يجب أن تتدخل للحد من مثل هذه الكوارث.
خالد السالمي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بورزازات، أكد ان مستعجلات المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات استقبل، صباح اليوم، طفلين قادمين من جماعة وسلسات، بعد إصابتهما بجروح خفيفة، مشيرا إلى أن المركز الاستشفائي عبأ فريقا طبيا مختصا من أجل تتبع حالة الطفلين، وتقديم العلاجات المطلوبة لهما.
وأكد أن حالة الطفلين لا تدعو إلى القلق، بعد إجراء جميع الفحوصات عليهما، مشيرا إلى أن إدارة المركز الاستشفائي قررت الاحتفاظ بالطفلين بمصلحة طب الأطفال لمدة أربع وعشرين ساعة لتفادي وقوع مضاعفات صحية لهما.