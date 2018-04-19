درك شيشاوة يحقق في العثور على جثة بامزوضة

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي لمجاط، الأربعاء، تحقيقاتها الأولية، بأمر من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاة مزارع ستيني بدوار "ورار"، بجماعة امزوضة بإقليم شيشاوة، ليلة أمس الثلاثاء، في ظروف غامضة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك غادر بيته صباحا للقيام بعملية السقي، لكنه لم يعد كعادته، ما دفع أفراد عائلته إلى الشروع في البحث عنه، ليجدوه جثة هامدة بجانب ساقية للري.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بمجاط انتقلت إلى مكان الحادث، وأشرفت على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمراكش لتخضع للتشريح الطبي، وجمعت كل المعطيات التي يمكن أن تفيد في كشف أسباب وفاة المزارع، وحررت محضرا قانونيا في الموضوع.