أمن الناظور يوقف 10 متورطين في شبكة مخدرات

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، عشرة أشخاص، من ضمنهم ثلاث نساء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات.

وباشرت عناصر الشرطة القضائية إجراءات الإيقاف، بشكل متزامن، في كل من الناظور وزايو ودوار آيت مايت بمنطقة بني سعيد الكبداني على بعد 60 كيلومترا غرب الناظور، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

كما أسفرت عمليات التفتيش، وفق البلاغ ذاته، "عن حجز 6 أطنان و240 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و80 كيلوغراما من مخدر الكيف، وأسلحة بيضاء، وثلاث سيارات مسجلة بالمغرب وثلاث سيارات أخرى مسجلة بالخارج، يشتبه في تسخيرها لنقل وتهريب المخدرات".

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد ارتباطات أفراد هذه الشبكة الإجرامية بشبكات أخرى محتملة تنشط داخل المغرب أو خارجه، ورصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية، فضلا عن الكشف عن طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل الأشخاص الموقوفين في هذه القضية.