24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5013:3217:0620:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. قضية توفيق بوعشرين شبح الضحية (5.00)

  2. مطالب الصحة (5.00)

  3. "تاسك فورس" تدشن زيارة مدن "موروكو 2026" (5.00)

  4. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  5. محامون مغاربة ينزلون إلى الشارع لتقديم إرشادات قانونية بالمجان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن الناظور يوقف 10 متورطين في شبكة مخدرات

أمن الناظور يوقف 10 متورطين في شبكة مخدرات

أمن الناظور يوقف 10 متورطين في شبكة مخدرات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 17:05

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، عشرة أشخاص، من ضمنهم ثلاث نساء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات.

وباشرت عناصر الشرطة القضائية إجراءات الإيقاف، بشكل متزامن، في كل من الناظور وزايو ودوار آيت مايت بمنطقة بني سعيد الكبداني على بعد 60 كيلومترا غرب الناظور، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

كما أسفرت عمليات التفتيش، وفق البلاغ ذاته، "عن حجز 6 أطنان و240 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و80 كيلوغراما من مخدر الكيف، وأسلحة بيضاء، وثلاث سيارات مسجلة بالمغرب وثلاث سيارات أخرى مسجلة بالخارج، يشتبه في تسخيرها لنقل وتهريب المخدرات".

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد ارتباطات أفراد هذه الشبكة الإجرامية بشبكات أخرى محتملة تنشط داخل المغرب أو خارجه، ورصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية، فضلا عن الكشف عن طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل الأشخاص الموقوفين في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.