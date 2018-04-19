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الرئيسية | حوادث | وفاة طالبة بمعهد للتكوين يستنفر أمن مراكش

وفاة طالبة بمعهد للتكوين يستنفر أمن مراكش

وفاة طالبة بمعهد للتكوين يستنفر أمن مراكش
هسبريس من مراكش
الخميس 19 أبريل 2018 - 04:37

فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، الأربعاء، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة طالبة كانت تتابع تكوينها بمعهد كائن بحي المسيرة بتراب مقاطعة المنارة.

وخلفت وفاة الطالبة سالفة الذكر، التي كانت تتلقى تكوينها بإحدى الحصص الليلية بالمعهد، حالة استنفار في أوساط مختلف الأجهزة الأمنية بمراكش، وأربك السير العادي للمعهد.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر من الشرطة القضائية والعلمية انتقلت إلى المعهد المذكور، للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق؛ في حين نقلت جثة الهالكة إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات بحي باب دكالة، لإخضاعها لتشريح طبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

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