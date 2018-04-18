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كُتّاب وآراء
جثة مجهولة الهوية تستنفر الدرك ضواحي أكادير
عُثر، صباح اليوم الأربعاء بمنطقة تملاست الواقعة بضواحي مدينة أكادير، على جثة شخص مجهولة الهوية؛ وهو ما استنفر مصالح الدرك الملكي، التي هرعت عناصر تابعة لها إلى عين المكان للمعاينة وفتح تحقيق في ملابسات الوفاة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الجثة تعود إلى أحد الرعاة الرّحل، المتّخذين من منطقة تملاست مراعي لماشيتهم، غير بعيد عن المطرح العمومي المراقب للنفايات بنفوذ الجماعة الترابية الدراركة.
المصادر ذاتها أوضحت أن أسباب هلاك الضحية، الذي قُدّر عمره بحوالي 30 سنة، لا تزال مجهولة، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. كما فتحت مصالح درك الدراركة تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.