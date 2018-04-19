24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:4913:3217:0620:0521:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. محامون مغاربة ينزلون إلى الشارع لتقديم إرشادات قانونية بالمجان (5.00)

  2. نشطاء: موجة التطبيع مع الصهاينة تهدد أمن واستقرار المغرب (5.00)

  3. أحزاب بـ"مجلس المستشارين" ترفض التحقيق في أحداث مدينة جرادة (5.00)

  4. هذه تفاصيل مُشاركة "الأسود" في "فيفا موروكو" (5.00)

  5. الرجاء البيضاوي يجدد فوزه على "زاناكو" الزامبي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عشريني يضع حدا لحياته شنقا ببومالن دادس

عشريني يضع حدا لحياته شنقا ببومالن دادس

عشريني يضع حدا لحياته شنقا ببومالن دادس
محمد آيت حساين
الخميس 19 أبريل 2018 - 00:13

وضع شاب عشريني، ينحدر من منطقة اكنيون، الأربعاء، حدا لحياته شنقا، بأحد الحقول الفلاحية الموجودة بدوار امزيلن ببلدية بومالن دادس، لأسباب ما زالت مجهولة، في انتظار البحث المفتوح من قبل الدرك الملكي التابع للمركز الترابي لبومالن دادس بإقليم تنغير.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الشاب، الذي ازداد سنة 1992 بدوار بدوار اوتعوي بجماعة اكنيون والذي كان يقطن قيد حياته رفقة أسرته بحي "اداك" بمركز بومالن دادس، عثر عليه جثة هامدة معلقة بحبل بغصن شجرة بالحقول الفلاحية المذكورة.

وزادت المصادر ذاتها أنه جرى إخبار ممثل السلطة المحلية وأفراد من الدرك الملكي والوقاية المدينة، والذين انتقلوا إلى المكان وعملوا على معاينة الجثة والقيام بالإجراءات القانونية الضرورية في مثل هذه الحوادث. كما جرى توجيه جثة الهالك إلى قسم الأموات بالمستشفى المحلي، في انتظار نقلها إلى ورزازات أو مراكش لإجراء تشريح طبي لها لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل الدرك، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ولم تستبعد المصادر أن تكون المشاكل اليومية التي يمر منها الهالك السبب الرئيسي في هذا الانتحار، موضحة أنه حاصل على الإجازة وسبق له أن قام بمحاولات من أجل الحصول على وظيفة؛ غير أن الحظ لم يحالفه في تحقيق هذه الرغبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Soufia الخميس 19 أبريل 2018 - 00:52
رحمه الله . رغم أني لا أرى فى الانتحار حلا ....لكن ربما كان حله الأخير . إن تكون غارقا في أحضان البطالة والفقر والتهميش وتكون أحلامك في قدارة المجتمع تسير ... وتصبح ابتسامتك أكثر اصفرار من ورق الخريف وأن تستنزف حياتك من أجل الحصول على شواهد في نهاية تطل مجرد أوراق ويستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فكيف له أن يستمر ؟! وكيف له أن يعيش في مجتمع أصبحت فيه الشواهد مجرد للوحات يتم وضعها في الجدران ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - راجية الله الخميس 19 أبريل 2018 - 01:01
هدا هو حالنا لي عندو الفلوس و المعارف تيضمن بلاصتو و لي معندوش تيبقا الله كريم الله إلطف بنا كون غير ماقريناش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.