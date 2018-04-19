طانطان تشهد محاولتي انتحار في يوم واحد

رشيد بيجيكن من أكادير

اعتلى شابان، مساء أمس، جدارا بمحاذاة إقامة عامل إقليم طان طان، مهددين بإحراق جسديهما؛ وهو ما دفع السلطات المحلية ومصالح الأمن إلى استنفار أجهزتها، من أجل الحيلولة دون تنفيذ الشابين لشكلهما الاحتجاجي.

وأورد شهود عاينوا تفاصيل الواقعة، ضمن إفادات لهسبريس، أن أحد الشابين قام بهذه الخطوة بسبب مطالب تتعلق بالشغل؛ فيما الشاب الآخر احتج بتلك الطريقة لمشاكل عائلية وعدم تنفيذ مضمون رسالة توجيه من المصالح الاجتماعية القوات المسلحة الملكية، وتهم والدته المطلقة من أحد أفراد الجيش.

وفتحت السلطات المختصة حوارا مع الشابين لأجل إقناعهما بالعدول عن محاولة وضع حد لحياتهما حرقا، لا سيما أنهما كانا مصحوبين بقنينتين من البنزين.