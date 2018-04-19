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الرئيسية | حوادث | إيقاف متورطين في تشكيل عصابة إجرامية بتمارة

إيقاف متورطين في تشكيل عصابة إجرامية بتمارة

إيقاف متورطين في تشكيل عصابة إجرامية بتمارة
هسبريس من الرباط
الخميس 19 أبريل 2018 - 03:18

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اليوم، من إيقاف مشتبه بتكوينهم عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و27 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية المتعددة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف اثنين من المشتبه بهم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، متلبسين بارتكاب سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة، وبحوزتهما سلاح أبيض من الحجم الكبير، إضافة إلى مقتنيات شخصية ومبلغ مالي يخص أحد الضحايا.

وأضاف البلاغ أن العناصر ذاتها تمكنت، في اليوم نفسه، من توقيف اثنين من شركائهما وبحوزتهما سلاح أبيض عبارة عن سيف. وقد تبين، يشير البلاغ، أن الموقوفين متورطان في ارتكاب عدة سرقات بالعنف بكل من الرباط وتمارة، استهدفت إحداها مواطنة أجنبية بتاريخ 6 أبريل الجاري.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة إلى القاصر، في انتظار تقديمهم أمام العدالة، فور انتهاء البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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