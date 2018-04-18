الغموض يلف انتحار عشرينية بضواحي شفشاون

هسبريس من وزان

لقيت فتاة عشرينية حتفها شنقا، مساء الأربعاء، بإقليم شفشاون بجماعة بني سلمان، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية، التي تبلغ 26 سنة، وجدت معلقة داخل المنزل الذي تسكنه، مضيفا أن مصالح الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، بعد إخطارها من طرف أعوان السلطة، لفتح تحقيق في الموضوع وجمع المعطيات والدلائل التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن الفتاة كانت تعيش حياتها عادية ولا تعاني أي اضطراب أو مرض نفسي، الشيء الذي خلف أسى عميقا لدى أسرتها ومعارفها.

وقد نقلت جثة الفتاة صوب مستودع الأموات بمدينة شفشاون، في انتظار الكشف عن ملابسات الانتحار وأسبابه الحقيقية.