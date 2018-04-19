وفاة فرنسية تدفع أمن مراكش إلى فتح تحقيق

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت مصالح الشرطة القضائية وعناصر الشرطة العلمية والتقنية بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة فرنسية، ليلة أمس الأربعاء، بحي صوفيا التابع لمقاطعة المنارة.

وفور إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر الأمن المذكورة إلى الشقة التي كانت تقطنها الراحلة قيد حياتها، للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكة مهاجرة فرنسية تبلغ من العمر 61 سنة، مضيفة أن عناصر الأمن نقلوا جثتها بأمر من النيابة العامة إلى مستودع الأموات بباب دكالة، لتخضع للتشريح الطبي.