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كُتّاب وآراء
"التبشير" يقود مغربيا مسيحيا إلى الاعتقال بالرباط
اعتقلت عناصر الأمن بالعاصمة الرباط مغربيا مسيحيا ضبطت بحوزته كتبا ومواد يشتبه في استخدامها في أعمال التبشير، دون أن توجه إليه أي تهمة حتى الآن، حسبما أفادت به مصادر خاصة لوكالة الأنباء الإسبانية.
وأفادت "إفي" بأن عملية اعتقال الشاب المغربي، البالغ من العمر 35 عاما، تمت بعد مغادرته منزله الكائن بحي التقدم الشعبي في العاصمة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن عناصر الأمن قامت بتفتيش حقيبته وعثرت على كتاب إنجيل وأربعة كتب دينية.
وزادت الوكالة ذاتها أن الشاب اقتيد إلى أحد مراكز الشرطة، حيث قضى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في انتظار أن تبت النيابة العامة في القضية؛ فيما قال دفاعه إن "القانون المغربي لا يعاقب بسبب اعتناق المسيحية أو تغيير الدين، لكنه يقر عقوبات حبسية في حق من تورط في أنشطة تبشيرية".
وأضاف المنبر الإعلامي الإسباني أن المادة 220 من القانون الجنائي المغربي تعاقب بالحبس ما بين 6 و3 سنوات في حق أي شخص "يستخدم وسائل إغواء بغرض زعزعة عقيدة مسلم أو محاولة جعله يعتنق دينا آخر"، موضحا أن المغرب لطالما كان متسامحا مع الحق في العبادة وضمان الحقوق الروحية للأجانب.
وتابع المصدر ذاته بأن المغرب لا يسمح لمواطنيه باعتناق ديانات أخرى أو الانتقال إلى تبني الطقوس الشيعية، في وقت يدافع عن الأقلية اليهودية المغربية التي تأسست في أراضيه منذ قرون خلت، مردفا بأن العديد من المسيحيين المغاربة بدؤوا في الخروج إلى العلن في السنوات الأخيرة قصد المطالبة بحقوقهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
هاشي فحال لي تايهز معاه المخدرات وهوا يعلم ممنوع. ادن ليدار ذنب يستهل العقوبة
غادي يدخلو يبكيو و يتشكاو من الإضطهاد
و لكن أقصح واحد هو اللي يدخل يكتب الآية اللي أغلب الناس ما فهمينهاش
"فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر"
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعلي كلمتي الحق والدين
والسلام رشيد امستردام
فالخالق أعطى لعبدة حرية العقيدة في الأيمان أو الكفر
والأمن عندنا يتصرف دون أي سند قانوني خليه يبشر أي واحد بعقلو غايجري عليه نتوما مالكم أو يدير ليه خاطرو أو يتحول ألى مسيحي أووووو من بعد كل شات كاتعلق من رجليها وكولا غايتحاسب على قد فعالو
أصلا المغرب في الواقع أصبح مائع الديانة حتى أفراد الأمن الذين أعتقلوه ستجد أن بعضهم أو كلهم لا يصلون فكيف تعتقل شخصا وحتى ديانتك لا تطبقها
حتى كلام الله الأغلبية الساحقة عندهم غير سبيح خاوي ولا يريد سماعه ويبتعد عن من يذكره بالموعضة والتوجيه وكاين لي كايصلي وكاياكل مال النبي وكاين لي كايتاجر بالأسلام وووووو
موضوع غريب ويعطي أحساس أن الأمن عندنا يختار المهمات السهلة باش يبان أنو خدام