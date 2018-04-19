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الرئيسية | حوادث | "التبشير" يقود مغربيا مسيحيا إلى الاعتقال بالرباط

"التبشير" يقود مغربيا مسيحيا إلى الاعتقال بالرباط

"التبشير" يقود مغربيا مسيحيا إلى الاعتقال بالرباط
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 19 أبريل 2018 - 17:14

اعتقلت عناصر الأمن بالعاصمة الرباط مغربيا مسيحيا ضبطت بحوزته كتبا ومواد يشتبه في استخدامها في أعمال التبشير، دون أن توجه إليه أي تهمة حتى الآن، حسبما أفادت به مصادر خاصة لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأفادت "إفي" بأن عملية اعتقال الشاب المغربي، البالغ من العمر 35 عاما، تمت بعد مغادرته منزله الكائن بحي التقدم الشعبي في العاصمة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن عناصر الأمن قامت بتفتيش حقيبته وعثرت على كتاب إنجيل وأربعة كتب دينية.

وزادت الوكالة ذاتها أن الشاب اقتيد إلى أحد مراكز الشرطة، حيث قضى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في انتظار أن تبت النيابة العامة في القضية؛ فيما قال دفاعه إن "القانون المغربي لا يعاقب بسبب اعتناق المسيحية أو تغيير الدين، لكنه يقر عقوبات حبسية في حق من تورط في أنشطة تبشيرية".

وأضاف المنبر الإعلامي الإسباني أن المادة 220 من القانون الجنائي المغربي تعاقب بالحبس ما بين 6 و3 سنوات في حق أي شخص "يستخدم وسائل إغواء بغرض زعزعة عقيدة مسلم أو محاولة جعله يعتنق دينا آخر"، موضحا أن المغرب لطالما كان متسامحا مع الحق في العبادة وضمان الحقوق الروحية للأجانب.

وتابع المصدر ذاته بأن المغرب لا يسمح لمواطنيه باعتناق ديانات أخرى أو الانتقال إلى تبني الطقوس الشيعية، في وقت يدافع عن الأقلية اليهودية المغربية التي تأسست في أراضيه منذ قرون خلت، مردفا بأن العديد من المسيحيين المغاربة بدؤوا في الخروج إلى العلن في السنوات الأخيرة قصد المطالبة بحقوقهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Yassine الخميس 19 أبريل 2018 - 17:29
ماذا لو تم اعتقال داعية اسلامي في اوروبا، امريكا، استراليا، اليابان...بتهمة نشر الاسلام ؟ ا ليس من حق الناس نشر معتقداتهم طالما لا يضرون بذلك احدا ؟ كيف نسمح لانفسنا بتبليغ ديننا في حين نمنع الاخر من نفس الحق الذي نتمتع به !!
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7
2 - م ن الخميس 19 أبريل 2018 - 17:32
هادا مصخوط هوا تيعرف داك شي ممنوع ؤهوا تايعملو. علاش ميدروهش هوما
هاشي فحال لي تايهز معاه المخدرات وهوا يعلم ممنوع. ادن ليدار ذنب يستهل العقوبة
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-4
3 - فؤاد من برشلونة الخميس 19 أبريل 2018 - 17:33
قالك مغربي مسيحيا أودي فين أسمعنا فالحياة اديالنا بشي مغربي مسيحي حتى الهاد السنين الأخيرة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلشي هاد اشي أعلى لفلوس تيبعو أنفسهم من أجل الدنيا رغم أنهم يثقون بأن الإسلام هو الدين الحقيقي ابنادم ولا تيموت أعلى الدنيا ابحال غيبقى ديما حي .حسبي الله ونعم الوكيل
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1
4 - يونس السلفي الخميس 19 أبريل 2018 - 17:34
اصحاب الأقليات ماغاديش يعجبهوم الحال ههههه
غادي يدخلو يبكيو و يتشكاو من الإضطهاد
و لكن أقصح واحد هو اللي يدخل يكتب الآية اللي أغلب الناس ما فهمينهاش
"فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر"
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5 - Zakaria from Oujda الخميس 19 أبريل 2018 - 17:34
أعلم أن هناك من سيحتج ويقول إن المسألة متعلقة باختيار شخصي ولكن نسينا الحقيقة العظمى وهي أن الناس إما أن يكونوا مؤمنين وإما كفار/مشركين. إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. إذا سمح القانون المغربي للناس باختيار الردة فقد يرتد أبناؤنا ولا نستطيع منعهم من ذلك. تحية لرجال الأمن وحفظكم الله جميعا.
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6 - خديجة وسام الخميس 19 أبريل 2018 - 17:35
إن كان بالإمكان زعزعة عقيدة المغاربة بمجرد قراءتهم لكتب دينية غير القرآن فمعنى ذلك أن إيمانهم ليس براسخ البتة
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7
7 - رشيد امستردام الخميس 19 أبريل 2018 - 17:36
السلام على من اتبع الهدى
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعلي كلمتي الحق والدين
والسلام رشيد امستردام
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0
8 - AQUA VELVA SAVANE الخميس 19 أبريل 2018 - 17:37
Quid de la liberté religieuse tant vantée par les autorités marocaine? J'ai l'impression que celle-ci s'applique aux étrangers uniquement. Quant aux Marocains, ils sont considérés comme des MINEURS et partant, on décide pour eux parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la question.
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3
9 - hicham الخميس 19 أبريل 2018 - 17:42
للاسف كل الديانات صناعة بشرية
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10 - غريييييب !!!!!! الخميس 19 أبريل 2018 - 17:44
يبدو أن الأمن المغربي ضعيف عوض حملات تمشيطية لأعتقال المجرمين يعتقلون شخصا لا حول له ولاقوة

فالخالق أعطى لعبدة حرية العقيدة في الأيمان أو الكفر

والأمن عندنا يتصرف دون أي سند قانوني خليه يبشر أي واحد بعقلو غايجري عليه نتوما مالكم أو يدير ليه خاطرو أو يتحول ألى مسيحي أووووو من بعد كل شات كاتعلق من رجليها وكولا غايتحاسب على قد فعالو

أصلا المغرب في الواقع أصبح مائع الديانة حتى أفراد الأمن الذين أعتقلوه ستجد أن بعضهم أو كلهم لا يصلون فكيف تعتقل شخصا وحتى ديانتك لا تطبقها

حتى كلام الله الأغلبية الساحقة عندهم غير سبيح خاوي ولا يريد سماعه ويبتعد عن من يذكره بالموعضة والتوجيه وكاين لي كايصلي وكاياكل مال النبي وكاين لي كايتاجر بالأسلام وووووو

موضوع غريب ويعطي أحساس أن الأمن عندنا يختار المهمات السهلة باش يبان أنو خدام
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11 - Rbati الخميس 19 أبريل 2018 - 17:50
حلال علينا حرام عليكم. هادشي غريب عجيب.
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12 - far الخميس 19 أبريل 2018 - 17:53
اودي غير اتركوه حتى تغادر لجنة الفيفا المغرب
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