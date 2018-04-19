"التبشير" يقود مغربيا مسيحيا إلى الاعتقال بالرباط

مُتابعة من خالد ملوك

اعتقلت عناصر الأمن بالعاصمة الرباط مغربيا مسيحيا ضبطت بحوزته كتبا ومواد يشتبه في استخدامها في أعمال التبشير، دون أن توجه إليه أي تهمة حتى الآن، حسبما أفادت به مصادر خاصة لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأفادت "إفي" بأن عملية اعتقال الشاب المغربي، البالغ من العمر 35 عاما، تمت بعد مغادرته منزله الكائن بحي التقدم الشعبي في العاصمة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن عناصر الأمن قامت بتفتيش حقيبته وعثرت على كتاب إنجيل وأربعة كتب دينية.

وزادت الوكالة ذاتها أن الشاب اقتيد إلى أحد مراكز الشرطة، حيث قضى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في انتظار أن تبت النيابة العامة في القضية؛ فيما قال دفاعه إن "القانون المغربي لا يعاقب بسبب اعتناق المسيحية أو تغيير الدين، لكنه يقر عقوبات حبسية في حق من تورط في أنشطة تبشيرية".

وأضاف المنبر الإعلامي الإسباني أن المادة 220 من القانون الجنائي المغربي تعاقب بالحبس ما بين 6 و3 سنوات في حق أي شخص "يستخدم وسائل إغواء بغرض زعزعة عقيدة مسلم أو محاولة جعله يعتنق دينا آخر"، موضحا أن المغرب لطالما كان متسامحا مع الحق في العبادة وضمان الحقوق الروحية للأجانب.

وتابع المصدر ذاته بأن المغرب لا يسمح لمواطنيه باعتناق ديانات أخرى أو الانتقال إلى تبني الطقوس الشيعية، في وقت يدافع عن الأقلية اليهودية المغربية التي تأسست في أراضيه منذ قرون خلت، مردفا بأن العديد من المسيحيين المغاربة بدؤوا في الخروج إلى العلن في السنوات الأخيرة قصد المطالبة بحقوقهم.