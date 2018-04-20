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كُتّاب وآراء
سقوط متورطين في "شهادة الزور" بمحاكم كلميم
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بكلميم من اعتقال شخصين، يشتبه في علاقتهما بعدد من ملفات العقار الرائجة بمحاكم جهة سوس ماسة وكلميم واد نون، لا سيما في شقها المرتبط بالشهود، الذين تكررت أسماؤهم بعدد من هذه الملفات.
وجاء إيقاف الشخصين (ع.أ) و(أ. أ) على إثر شكاية تقدم بها أحد ضحايا ما بات يعرف بمافيا العقار بجماعة تكانت لدى المصالح الدركية بكلميم، تفيد تعرضه للابتزاز من لدن الشخصين، بمطالبته بمبالغ مالية (5000 و3000 درهم) مقابل التنازل عن شهادتهما في ملف عقاري يتعلق بسطو على أرضه باستغلال شهاداتهما.
وأوردت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك بالمركز القضائي لكلميم عمدت إلى نصب كمين للشخصين، مباشرة بعد مغادرتهما لمقر جماعة بيفولن بإقليم كلميم التي صادقا بها على إشهادين بالتراجع عن شهادتهما في الملف سالف الذكر،.
المصادر ذاتها أوضحت أنه بعد أن تسلم الشخصين المشتبه فيهما المبلغ المالي، تدخلت عناصر الدرك التي حجزتها وواجهتهما بنسخ منها، ثم أوقفتهما لأجل تعميق البحث معهما.
وكانت تنسيقية ضحايا مافيا العقار بسوس والجنوب قد خاضت سلسلة من الأشكال الاحتجاجية أمام المحاكم الابتدائية بكل من كلميم وتزنيت واعتصامات أمام استئنافية أكادير، "استنكارا لغياب تفعيل إجراءات قضائية ضد حاملي الغير على الإدلاء بشهادات الزور في عشرات الملفات العقارية، والتي أمكنتهم من الاستيلاء على مئات الهكتارات بطرق ملتوية تعتمد أساسا على شهادات زور لإنجاز عقود مزورة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
la solution il faut arretez chaque juge fait plus que 2 erreur.et paye le domage
car les juges save bien ces arnaqueurs ou mafia
plus il faut faire des lois specifique et n est pas ouverte,avec le detaille comme ca le juge ne fait pas le jeux
s il y a un temoins il faut qu il signe sil y a mentire a la court de loi
il faut qu il fait la prison au moins 5 ans et paye le dommage et perdre l emploie avec l etat et meme les grand societe,pas le droit de faire de commerce car c est un arnaqueur
les juges son partie de ce jeux et l etat save bien ca
meme les juif les immigres souffre de ces juges