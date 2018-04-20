سقوط متورطين في "شهادة الزور" بمحاكم كلميم

رشيد بيجيكن

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بكلميم من اعتقال شخصين، يشتبه في علاقتهما بعدد من ملفات العقار الرائجة بمحاكم جهة سوس ماسة وكلميم واد نون، لا سيما في شقها المرتبط بالشهود، الذين تكررت أسماؤهم بعدد من هذه الملفات.

وجاء إيقاف الشخصين (ع.أ) و(أ. أ) على إثر شكاية تقدم بها أحد ضحايا ما بات يعرف بمافيا العقار بجماعة تكانت لدى المصالح الدركية بكلميم، تفيد تعرضه للابتزاز من لدن الشخصين، بمطالبته بمبالغ مالية (5000 و3000 درهم) مقابل التنازل عن شهادتهما في ملف عقاري يتعلق بسطو على أرضه باستغلال شهاداتهما.

وأوردت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك بالمركز القضائي لكلميم عمدت إلى نصب كمين للشخصين، مباشرة بعد مغادرتهما لمقر جماعة بيفولن بإقليم كلميم التي صادقا بها على إشهادين بالتراجع عن شهادتهما في الملف سالف الذكر،.

المصادر ذاتها أوضحت أنه بعد أن تسلم الشخصين المشتبه فيهما المبلغ المالي، تدخلت عناصر الدرك التي حجزتها وواجهتهما بنسخ منها، ثم أوقفتهما لأجل تعميق البحث معهما.

وكانت تنسيقية ضحايا مافيا العقار بسوس والجنوب قد خاضت سلسلة من الأشكال الاحتجاجية أمام المحاكم الابتدائية بكل من كلميم وتزنيت واعتصامات أمام استئنافية أكادير، "استنكارا لغياب تفعيل إجراءات قضائية ضد حاملي الغير على الإدلاء بشهادات الزور في عشرات الملفات العقارية، والتي أمكنتهم من الاستيلاء على مئات الهكتارات بطرق ملتوية تعتمد أساسا على شهادات زور لإنجاز عقود مزورة".