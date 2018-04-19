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كُتّاب وآراء
حريق يرعب التجار ويستنفر الدرك بجماعة الأوداية
دمّر حريق، اندلع اليوم الخميس، أزيد من 10 محلات تجارية، توجد بمركز اثنين الأوداية بالطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وشيشاوة.
وخلّف الحريق، الذي لم يسفر عن أية خسائر في الأرواح، حالة استنفار في أوساط السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي انتقلت إلى مكان الحادث من أجل القيام بالتحريات الأولية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاعه.
وحسب مصادر هسبريس، فإن النيران، التي أسفرت عن تكوين سحابة كثيفة من الدخان غطت سماء المنطقة، اندلعت بمحل تجاري وامتدت بسرعة مهولة بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال لتشمل مجموعة من المحلات التجارية المجاورة، مخلفة هلعا وخوفا في نفوس التجار وأصحاب المحلات التجارية.
وأضافت المصادر نفسها أن الحريق تسبّب في خسائر مادية بلغت ملايين السنتيمات، حسب التقديرات الأولية؛ في الوقت الذي حدّ رجال الإطفاء من قيمة الخسائر، بعد المجهودات التي بذلوها مستعينين بمعدات حديثة من أجل السيطرة على الحريق والحد من انتقال ألسنة اللهب إلى باقي المحلات التجارية المجاورة.
وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة الأوداية، التي تابعت عمليات إخماد الحريق، تحقيقا في الموضوع في محاولة أولية للوقوف على الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق.