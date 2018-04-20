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الرئيسية | حوادث | مغربي يتزعم شبكة لسرقة السيارات جنوب إسبانيا

مغربي يتزعم شبكة لسرقة السيارات جنوب إسبانيا

مغربي يتزعم شبكة لسرقة السيارات جنوب إسبانيا
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 أبريل 2018 - 09:40

أعلنت الشرطة الإسبانية، أنها قامت بتفكيك شبكة متخصصة في سرقة سيارات الدفع الرباعي، كانت تنشط في جنوب البلاد، تُوجَّه إلى مهربي الحشيش لاستعمالها في نقل بضائعهم نحو باقي المناطق، مضيفة أن "الشبكة كان يتزعمها مغربي".

وحسب ما نقلته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في قصاصة حديثة، فإن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 32 و42 عاما، يشتبه في سرقتهم 15 سيارة بعضها فاخرة قرب مدينة قادس، قبل أن تضيف أن "السيارات موضوع الحجز كان يتم إرسالها إلى شبكات تنشط في تجارة المخدرات لاستعمالها في نقل كميات كبيرة من الحشيش".

وكانت كلّ السيارات المسروقة ترسل إلى مدينتي الجزيرة الخضراء ولا لينيا دي لا كونسبثيون على ضفاف مضيق جبل طارق قبالة السواحل المغربية، حيث ينشط تجار الحشيش.

وجاء في بلاغ السلطات الإسبانية أن "السيارات كانت تستخدم من قبل منظمات تهريب المخدرات، لنقل كميات كبيرة من المخدرات الصلبة"، لافتة إلى "أنها تمكنت من وضع يدها على أكثر من طنين من الحشيش خلال هذه العملية".

ووفقاً لوزارة الداخلية في حكومة مدريد المركزية فإن 40٪ من المخدرات التي تدخل الأراضي الإسبانية تقع في مقاطعة قادس، وأضافت أن "المتاجرين هناك يعملون علانية تقريبا، ولا يترددون في مهاجمة الوحدات الأمنية".

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