سرقات متفرقة تقود إلى اعتقالات في مدينة أكادير

هسبريس من أكادير

تمكّنت عناصر الفرقة السياحية بأكادير من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، متلبسا بالسرقة بالخطف.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى القطاع السياحي للمدينة، إثر تعريضه سائحا أجنبيا للسرقة بالخطف استهدفت محفظة نقوده، عندما كان الأجنبي يهم بمنحه بعض المال بعد استجدائه.

وقد جرى الاحتفاظ بالقاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

كما تمكنت عناصر الدائرة الأمنية السادسة بأكادير، في اليوم نفسه، من إيقاف ثلاثيني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة سيارة.

وتم إيقاف المشتبه فيه بمدينة تيكيوين على خلفية البحث المنجز في إطار قضية سرقة سيارة ليلة الثلاثاء بحي السلام، بناءً على أبحاث تقنية وتحريات ميدانية تمت مباشرتها فور تسجيل هذه القضية.

وقد مكّنت عمليات التفتيش، التي أنجزت في إطار هذه القضية، من حجز السيارة المسروقة. كما تبين أن الموقوف، الذي يعمل مصلحا للسيارات، كان يشكل موضوع مذكرة بحث من أجل إصدار شيك بدون رصيد.

من جهة أخرى، أفلحت الدائرة الأمنية الثالثة بأكادير في إيقاف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه فيه يتحدد في تمويه سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يعملون في الفترة الليلية بالرغبة في التنقل من وسط المدينة نحو أحد أحياء المدينة، قبل أن يشرع في تهديد السائق بواسطة السلاح الأبيض وسلبه ما بحوزته من أموال وأغراض شخصية.

وكانت مصالح الأمن قد باشرت تحرياتها وأبحاثها، فور توصلها بشكاية سائقيْن، أول أمس؛ وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن تسفر عملية مراقبة وترصد جرى القيام بها بحي الشرف عن إيقافه.

وقد أحيل المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.