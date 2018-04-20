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حبوب "القرقوبي" تجرّ أجنبيين إلى قبضة الشرطة
الجمعة 20 أبريل 2018 - 10:10
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير من إيقاف شخصين من جنسية أجنبية، يبلغان من العمر 31 و41 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة.
وحسب مصدر أمني فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما، وهما عديما السوابق، بحي تالبورجت، متلبسين بترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعا لها عن حجز 46 قرصا طبيا مخدرا.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.