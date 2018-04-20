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الرئيسية | حوادث | القضاء يدين فلاحا اغتصب طالبة بجامعة مراكش

القضاء يدين فلاحا اغتصب طالبة بجامعة مراكش

القضاء يدين فلاحا اغتصب طالبة بجامعة مراكش
هسبريس من مراكش
الجمعة 20 أبريل 2018 - 08:10

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتأييد القرار الابتدائي، الصادر عن الغرفة نفسها في حق فلاح، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذة، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني وهي طالبة جامعية كانت تتابع دراستها بجامعة القاضي عياض تعويضا مدنيا إجماليا قدره 30 ألف درهم.

وتوبع المتهم، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي لوداية، طبقا لصك الاتهام وفصول المتابعة من أجل ارتكابه لجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وجنحة نشر صور خليعة عبر الأنترنيت؛ وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

وحسب مصادر هسبريس، فإن التحقيقات، التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، أسفرت عن أدلة كافية تثبت قيام المتهم بنشر الصور المخلة بالحياء المتعلقة بالطالبة سالفة الذكر وهي عارية الجسد، بإرسالها إلى صديق والدها بعد إخباره بأمر تلك الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأضافت المصادر نفسها أن المتهم، الذي يبلغ من العمر 35 سنة، استغل العلاقة العاطفية التي كانت تجمعه بالطالبة الجامعية قبل أن يقرر، في الأخير، استدراجها إلى ضيعة فلاحية تعود ملكيتها إلى والده، بضواحي مراكش، ويقرر اغتصابها.

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