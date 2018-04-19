24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:49
|13:32
|17:06
|20:05
|21:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السجن وإسقاط الجنسية يطالان 24 شيعيا في البحرين
- نقابات عمالية تدعو إلى إضرابات ومظاهرات بفرنسا
- خبير اقتصادي: إقامة بنك إسلامي "شرعي" مستحيل
- فلكي يحدد تواريخ حلول رمضان وعيد الفطر بالمغرب
- المغرب والاتحاد الأوروبي يشرعان في مفاوضات تجديد اتفاق الصيد
المالكي يدعو إلى تخليص تاريخ المغرب وإسبانيا من "الشوائب" (5.00)
المغرب يستعجل تحلية مياه البحر لمواجهة تأثير التقلبات المناخية (5.00)
- قبل فاتح ماي .. النقابات تتشبث بزيادة 400 درهم في الأجور - (102)
- مجازر الكلاب الضالة "تُهدّد" ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026 - (87)
- خبير يرصد قدرة السلاح المغربي على نسف صواريخ البوليساريو - (63)
- الملك محمد السادس يستفسر الوزير عزيز أخنوش ويعين 4 مسؤولين - (54)
- وزارة الصحة تُنْزِلُ "مضيفات" إلى المستشفيات لتحسين الخدمات - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمم المتحدة: "مينورسو" تلقت رصاص البوليساريو
أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة، استيفان دوجاريك، أن عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو اعترضت، في 16 مارس الماضي، فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية.
وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي اليومي، اليوم الخميس، "أبلغت المينورسو مجلس الأمن أنه في 16 مارس، في منطقة تيفاريتي ، تم اعتراض مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو، أثناء الخدمة، من قبل عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو ، الذين أطلقوا رصاصات نارية تحذيرية".
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه" لم يتم السماح، إلا في وقت لاحق، للمراقبين باستئناف دوريتهم"، بينما سبق عملية إطلاق النار نشر فرق عسكرية للبوليساريو، مكلفة باعتراض أعضاء المينورسو وتثبيت علامات تحذيرية لحقول ألغام مزعومة، بهدف إعاقة التنقل الحر للبعثة المبتغية تسجيل انتهاكات الجبهة.