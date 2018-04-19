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الرئيسية | حوادث | الأمم المتحدة: "مينورسو" تلقت رصاص البوليساريو

الأمم المتحدة: "مينورسو" تلقت رصاص البوليساريو

الأمم المتحدة: "مينورسو" تلقت رصاص البوليساريو
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 19 أبريل 2018 - 22:05

أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة، استيفان دوجاريك، أن عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو اعترضت، في 16 مارس الماضي، فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية.

وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي اليومي، اليوم الخميس، "أبلغت المينورسو مجلس الأمن أنه في 16 مارس، في منطقة تيفاريتي ، تم اعتراض مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو، أثناء الخدمة، من قبل عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو ، الذين أطلقوا رصاصات نارية تحذيرية".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه" لم يتم السماح، إلا في وقت لاحق، للمراقبين باستئناف دوريتهم"، بينما سبق عملية إطلاق النار نشر فرق عسكرية للبوليساريو، مكلفة باعتراض أعضاء المينورسو وتثبيت علامات تحذيرية لحقول ألغام مزعومة، بهدف إعاقة التنقل الحر للبعثة المبتغية تسجيل انتهاكات الجبهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mre الخميس 19 أبريل 2018 - 22:12
ما هدا الهراء؟ او ليست المينورسو نفسها هي التي كدبت المغرب لما اتهم البوليزاريو بالتوغل في المنطقة العازلة؟ واليوم يقولون العكس؟
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2 - البسالة الخميس 19 أبريل 2018 - 22:17
هذه هي الفرصة للهجوم دوليا على هذه الشرذمة التي أصبحت تتطاول على اسيادها،وججب الضغط والضرب بيد من حديد على الخونة
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3 - الفيلسوف الخميس 19 أبريل 2018 - 22:17
جميل جدا، فهذا ما نريده، ارتكاب اخطاء امام اعين بعثة المينورصو، قلت سابقا ان حل مشكلتنا مع هاته العصابة يتطلب التريث و الدهاء السياسي.. هم يحفرون قبرهم بايديهم وهذا ما تريده تماما.
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