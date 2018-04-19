الأمم المتحدة: "مينورسو" تلقت رصاص البوليساريو

هسبريس ـ و.م.ع

أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة، استيفان دوجاريك، أن عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو اعترضت، في 16 مارس الماضي، فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية.

وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي اليومي، اليوم الخميس، "أبلغت المينورسو مجلس الأمن أنه في 16 مارس، في منطقة تيفاريتي ، تم اعتراض مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو، أثناء الخدمة، من قبل عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو ، الذين أطلقوا رصاصات نارية تحذيرية".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه" لم يتم السماح، إلا في وقت لاحق، للمراقبين باستئناف دوريتهم"، بينما سبق عملية إطلاق النار نشر فرق عسكرية للبوليساريو، مكلفة باعتراض أعضاء المينورسو وتثبيت علامات تحذيرية لحقول ألغام مزعومة، بهدف إعاقة التنقل الحر للبعثة المبتغية تسجيل انتهاكات الجبهة.