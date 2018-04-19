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الرئيسية | حوادث | شاحنة تصرع راكب دراجة في مدينة آيت ملول

شاحنة تصرع راكب دراجة في مدينة آيت ملول

شاحنة تصرع راكب دراجة في مدينة آيت ملول
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 19 أبريل 2018 - 22:30

لقي راكب دراجة هوائية مصرعه، اليوم الخميس في الطريق الوطنية رقم 1، على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة آيت ملول، بعد أن دهسته شاحنة بمقطورة تبريد.

وقال شهود عيان إن الضحية، وهو في الخمسينات من عمره، كان يسير في نفس منحى تنقل الشاحنة، قبل أن يختل توازن دراجته ويسقط بين العجلات، لتدهسه ويفارق الحياة على الفور.

وإثر إخطارها بالحادثة، حلّت بالمكان مصالح الأمن الوطني، التي فتحت تحقيقا في ظروف الحادث، كما أشرفت على نقل الجثة إلى مستودع الأموات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسائق الشاحنة رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

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