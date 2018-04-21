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كُتّاب وآراء
حرق وإتلاف 6 أطنان من مخدر الشيرا في العيون
قامت مصلحة الجمارك في مدينة العيون بعملية إتلاف عن طريق الحرق 6 أطنان و 457 كيلوغراما من مخدر الشيرا ، ومواد أخرى محظورة تم حجزها من طرف أعوان الجمارك و الدرك الملكي و الشرطة القضائية بالجهة.
وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية للجمارك بالعيون أن هذه العملية شملت أيضا 170 ألف سيجارة مهربة من مختلف الأنواع، و347 وحدة من مخدر الشيرا اقل من غرام، و40 كيلوغراما من الكيف، وكيلوغرامين و400 غرام من طابا، و 18 قنينة من الكحول، و10 وحدات من الجعة، و300 لترا من ماء الحياة، و90 كيلوغراما من النفحة، و200 كيلوغراما من المعسل، و452 قرصا مهلوسا .
وأضاف المصدر أن هذه المحجوزات تم إتلافها وإحراقها تحث الإشراف المباشر للنيابة العامة، وبحضور اللجنة المختصة المتكونة من جميع السلطات الأمنية والمحلية لجهة العيون الساقية الحمراء.