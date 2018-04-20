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الرئيسية | حوادث | التشريح يبرئ زوجا من قتل عروسته ليلة الدخلة

التشريح يبرئ زوجا من قتل عروسته ليلة الدخلة

التشريح يبرئ زوجا من قتل عروسته ليلة الدخلة
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:10

ووري، صباح اليوم الجمعة، بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء جثمان العروس البيضاوية التي توفيت نهاية الأسبوع ليلة دخلتها بمنزل زوجها في مدينة الفنيدق.

وجرى، بحضور عائلة الشابة المسماة "شيماء. ك" وعدد من الجيران بحي ليساسفة، دفنها؛ وذلك بعدما نُقل جثمانها من شمال المملكة، ليلة أمس الخميس.

وأكدت مصادر مقربة من الأسرة، في حديثها لهسبريس، أن التشريح الطبي، الذي أجري للضحية، أظهر أن وفاة العروس كانت ناجمة عن اختناقها بغاز سخان الماء وليس بتعنيفها وقتلها من لدن زوجها كما تردد في اليومين الماضيين.

وسبق أن أوردت مصادر الجريدة أن العروس، التي تتحدر من منطقة حي ليساسفة بالحي الحسني بالدار البيضاء، كانت قد أقامت عرسها نهاية الأسبوع بإحدى قاعات الأفراح بالمنطقة نفسها.

وأوضحت مصادر الجريدة أن العروس انتقلت رفقة زوجها إلى منزل الزوجية بمدينة الفنيدق، وفي الوقت الذي كانت فيه عائلتها تستعد لزيارتها صباح الاثنين تلقت خبر وفاتها؛ وهو ما أحدث هلعا وصدمة في صفوفهم.

وعاش أفراد أسرة الشابة البيضاوية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على وقع حالة من الذعر، بعد وفاة ابنتهم ليلة دخلتها بمدينة الفنيدق شمال المملكة.

وكانت مصادر إعلامية بالشمال أكدت أن المصالح الأمنية بمدينة الفنيدق أوقفت، يوم الاثنين، الزوج، بتهمة قتل زوجته، بالرغم من كونه صرح بأنها فارقت الحياة بسبب غاز سخان الماء.

وأضافت المصادر نفسها أنه جرى على الفور إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وفُتح تحقيق معمق بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة؛ فيما وُضع الزوج المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - hicham الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:21
كتير من الناس تعاندهم الحياة
انها ليست عادلة بالمرة تفقد زوجتك في اول يوم و يزج بك في السجن
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19
2 - النورس الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:26
حمدالله ظهر الحق وزهق الباطل . الناس تتكلم عن العذرية. القتل . التعذيب من قبل الزوج ....الترهات. اتقوا الله في أعراض الناس. الله يرحم الأخت ويصبر زوجها واسرتها
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75
3 - اسفي الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:29
اللهم اغفر لها ورحمها .لقد دهر الحق وزهق الباطل. شحال من واحد أو وحدة حللو الواقعة بمندورهم الخاص وتهمو الزوج او المرحومة وقلنا لهم الله أعلم بما جرا. ان بعض الضن اثم اتقوا الله .كيقول المثال لي شفته لعين صح أو لي سمعته الاودن كدوب .
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23
4 - عابر سبيل الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:29
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمها الله ورزق أهلها الصبر والسلوان
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18
5 - عابر سبيل الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:33
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمها الله ورزق أهلها الصبر والسلوان
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10
6 - Cherif elhamdouni الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:41
رحمك الله يا اختي و جعل مثواك الجنة اختي الكريمة انا لا أعرفها و لكن و الله الكريم احزنت قلبي كتيراااا و اقول لعريسها صبراااا اخي هذا ابتلاء و ما أجرك إلا على الله الذي يعلم ما تخفي الصدور
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10
7 - (•_•) الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:46
إلى hicham : يا أخي الحياة لا تعاند أحدا ! ما وقع قضاء وقدر وشاء الله أن يكون أجلها رحمها الله بهذا الشكل وفي هذا التوقيت ! يا أخي لا تخلط الفلسفة بالدِّين ! أما الزوج فقدره شاء الله أن يكون على هذا الشكل نعم ثم القبض عليه لشبهته في الحادث ولكن تم تبرئته و هو الآن حر طليق نتمنى من الله أن يعوضه خيرا و يحتسب ذالك عند الله . أي واحد في العالم سيشك في الزوج للوهلة الأولى ولكن هناك قضاء يفصل في الأمر ويبين الحقيقة
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12
8 - انسان الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:46
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله كل موتانا وموت المسلمين واسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولاءك رفيقا وكم يحز في النفس ان تفقد غاليا في لحظة من اللحظات فحتئ صبر ايوب لن يكفيك للنسيان في هدا المصاب الجلل ولكن الدوام لله .
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5
9 - كوثر الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:50
الله يرحمها مسكينة ويصبر اهلها وزوجها ماشي سهلة عليه تموت مراتو وباقي حتى ما فراح بها
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10 - ANWAR الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:52
رحم الله الفقيدة،أما عن غاز السخان،السبب فيه هو استهتار السلطات والمشرفين على البناء بشروط تركيب السخان، أولا خارج الحمام، ثانية يجب أن يتصل بثقب فالحائط ليخرج الغاز المحترق،أما عن وضعه جانب نافدة أو شباك هو غلط،لأن يمكن أن ننسى النافدة مقفلة،أو نقفلها عنوة خاصة أيام البرد.
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2
11 - mimou الجمعة 20 أبريل 2018 - 16:58
ا لاخ هشام المعلق رقم 1
الحياة جميلة بافرحها واحزانها ربما العناد الذي تقصده هو عناد الدولة التي لا تراعي حقوق الافراد كل شيئ يتم ب التعسف والعجرفة ليس [حتى تتم ادانته]
الحقوق في المغرب مقلق للغاية الشعب تحت الصباط
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12 - abdelali الجمعة 20 أبريل 2018 - 17:00
إنا لله و إنا إليه راجعون . الرحمة و المغفرة للفقيدة .
ما أثارني بدرجة ٱولى هو تأخر ٱي تصريح ٱو أخبار من لدن الداخلبة ، و هذا عمل جيد يحسب للمحققين حتى تتضح الامور وتكتمل . شكرا.
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