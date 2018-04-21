تبديد محجوزات يضع شرطيا في الحراسة النظرية‎

هسبريس من الرباط

جرى إيداع ضابط شرطة ممتاز، يعمل بدائرة أمنية، تحت تدبير الحراسة النظرية للبحث معه حول الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبديد أشياء محجوزة على ذمة بحث قضائي.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا استمعت للطرف المشتكي وللشاهد؛ فيما جرى الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وأشارت المديرية العامة إلى أنها تنتظر انتهاء البحث القضائي المجرى في هذه القضية، ليتسنى لها تحديد المسؤوليات الإدارية واتخاذ التدابير التأديبية اللازمة في حق موظف الشرطة المذكور.