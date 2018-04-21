سجن مسنّ متهم بقتل زوجته في إقليم تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

أمر وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بفاس بإحالة زوج مسنّ، يبلغ من العمر حوالي 90 سنة، سجن بوركايز ضواحي المدينة ذاتها ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت في حق زوجته، التي تقاربه سنا، داخل بيت الزوجية الكائن ببلدية غفساي.

وكشفت مصادر هسبريس أن عناصر مركز الدرك الملكي لغفساي انتقلت، فور علمها بوقوع هذا الحادث، إلى منزل المتهم (م. أ)، لتوقفه من داخله بعد معاينتها لجثة الهالكة وحجز عصا يرجح أن الزوج استعملها في الاعتداء على الضحية.

وفيما جرى وضع المسن بمخفر الدرك الملكي بغفساي، الذي قضى به مدة الحراسة النظرية، نُقلت جثة الهالكة (ع. س) إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، حيث أخضعت للتشريح الطبي.

وأوردت المصادر ذاتها أن خلافات محتدمة بين الزوجين كانت وراء وقوع هذه الجريمة، مبرزة أن الزوج، الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة من بينها السكري، من قدماء المحاربين في صفوف الجيش الفرنسي، حيث سبق له المشاركة في صفوفه في الحرب العالمية الثانية وفي حرب الهند الصينية.