إصابات بدنية تقتل سائق دراجة نارية في مراكش

هسبريس من مراكش

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مصحة خاصة بمدينة مراكش، إثر إصابته بنزيف داخلي في الرأس، عقب تعرضه لحادثة سير مميتة بدوار مزارع اولاد الحاج، بجماعة اولاد المومنة في إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الضحية "م.ف"، الذي يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، أصيب في رأسه بعدما سقط من دراجته النارية وسط منعرج خطير.

وأضافت المصادر نفسها أن المنطقة تعرف انتشارا للخنزير البري، الذي يهدد حياة السكان وكذا سائقي الدراجات النارية والعادية على السواء.