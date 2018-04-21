24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/04/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:47
|13:31
|17:07
|20:07
|21:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟
- ½ . أدبيات الكتابة عن الحسن الثاني
- ذكريات حميد الزاهر
- حلول مالية لشراء السيارات
- اتفاقية تعزز عروض النقل الجوي بجهة الشرق
- "محامي القصر" يقود "معركة سامير" أمام محكمة البنك الدولي
- تقرير أمريكي: القوات المسلحة الملكية سابع أقوى الجيوش بإفريقيا - (103)
- دراسة: غالبية المغاربة يؤيدون تعليم التربية الجنسية بالمدارس - (81)
- مدير "ألفا": السلطات تعلم بقدوم عسكريين إسرائيليين إلى المغرب - (81)
- الأمن يترصد مصورة "نساء عاريات" بحمام شعبي - (71)
- العلمي: "لجنة فورس" أعجبت بملف "المغرب 2026" وأبدت ملاحظات - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إصابات بدنية تقتل سائق دراجة نارية في مراكش
السبت 21 أبريل 2018 - 05:27
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مصحة خاصة بمدينة مراكش، إثر إصابته بنزيف داخلي في الرأس، عقب تعرضه لحادثة سير مميتة بدوار مزارع اولاد الحاج، بجماعة اولاد المومنة في إقليم شيشاوة.
وحسب مصادر هسبريس فإن الضحية "م.ف"، الذي يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، أصيب في رأسه بعدما سقط من دراجته النارية وسط منعرج خطير.
وأضافت المصادر نفسها أن المنطقة تعرف انتشارا للخنزير البري، الذي يهدد حياة السكان وكذا سائقي الدراجات النارية والعادية على السواء.