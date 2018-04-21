"عين بورجة": بوعشرين يستفيد من جميع الحقوق

هسبريس من الرباط

أكدت إدارة سجن عين بورجة، ردا على التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، الموجود رهن الاعتقال، لبعض المواقع الإلكترونية، حول حرمان موكله من التوصل بالرسائل من خارج المؤسسة السجنية، أنه منذ اعتقاله بهذه المؤسسة وهو يستفيد من جميع الحقوق المخولة له قانونا، والتي من ضمنها حق التواصل مع عائلته، سواء عن طريق الزيارة المباشرة أو عبر الرسائل.

وكشفت المؤسسة السجنية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن بوعشرين تلقى خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل خمس رسائل من زوجته، في حين توصل يوم 19 أبريل بثلاث رسائل من زوجته وأبنائه وشقيقته؛ وقد تسلمها مقابل إبراء وإشهاد بالتوصل.

وعبرت إدارة المؤسسة السجنية عن "إدانتها للتصريحات الكاذبة التي يعمد دفاع المعني بالأمر إلى ترويجها أمام وسائل الإعلام بشكل متكرر"، مؤكدة أن "تلك المزاعم لن تثنيها عن تطبيق القانون في حق جميع نزلاء المؤسسة بدون أي تمييز بينهم".