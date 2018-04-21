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الرئيسية | حوادث | مياه سد الوحدة تلفظ جثة غريق "لالة عايشة"

مياه سد الوحدة تلفظ جثة غريق "لالة عايشة"

مياه سد الوحدة تلفظ جثة غريق "لالة عايشة"
هسبريس من وزان
السبت 21 أبريل 2018 - 15:12

عثر صياد، مساء أمس، على جثة غريق سيول "لالة عايشة"، الذي كان قد قضى قبل 10 أيام بواد بجماعة تروال، التابعة لإقليم وزان.

وتبعا لمصدر هسبريس فإن جثة الهالك عثر عليها على ضفاف سد الوحدة، وتحديدا قرب دوار الحجارين قيادة تفرانت بإقليم تاونات، من طرف أحد هواة الصيد بالقصبة، قبل أن تنتقل عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، بعد إشعار النيابة العامة، وقامت بالمتعين في مثل هذه الحالات.

وتم توجيه الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بمدينة فاس، لتحديد أسباب وحيثيات الوفاة لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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