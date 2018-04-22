فتح تحقيق في وفاة "حارس ليلي" بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة شخص، في عقده السادس، بـ"سوق الخميس" في المدينة العتيقة.

وفور إخبارها بالحادث انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي تفيد التحقيق. وحسب تصريحات مصادر طبية لهسبريس فإن الهالك، الذي يعمل حارسا ليليا، توفي جراء تعرضه لأزمة قلبية.

وأشرفت عناصر الأمن على نقل الجثة إلى مستودع الأموات "باب دكالة" في مراكش، حتى تخضع للتشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة.