الأمن يجدد تكذيب مزاعم اعتقال مسيحي مغربي

هسبريس من الرباط

استغرب مصدر أمني مما اعتبره "إمعان جهة تُقدم نفسها على أنها تدافع عن الأقليات الدينية في الترويج لأخبار زائفة مفادها أن ولاية أمن الرباط اعتقلت يوم الأربعاء المنصرم شخصا يدعى لحسن (م) بسبب اعتناقه للديانة المسيحية؛ وذلك بالرغم من التكذيب الذي نشرته المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد".

المصدر الرافض لكشف هويته للعموم أورد أن مصالح الأمن "عند تكذيبها لمزاعم الاعتقال الوهمي لم تكن تتوخى التكذيب من باب إنكار واقعة موجودة، وإنما استندت إلى معطيات ثابتة وسجلات قضائية وإدارية تنفي بشكل قاطع تسجيل أي قضية تتعلق باعتناق الديانة المسيحية بمدينة الرباط، كما تدحض توقيف أي شخص يدعى لحسن (م) يوم الأربعاء المنصرم".

وشدّد المصدر ذاته على أن مصالح الأمن استغربت "الادعاءات التي يروج لها البعض، والتي تقول إن المعتقل المزعوم كان يتواصل هاتفيا مع محاميه أثناء فترة الحراسة النظرية، وهي مسألة غير متصورة عمليا ولا يسمح بها القانون الذي يتحدث فقط عن الاتصال المباشر لمدة نصف ساعة وبترخيص مسبق من النيابة العامة".

وأضاف المتحدث: "كما استغربت مصالح الأمن من باقي المزاعم الأخرى التي تتحدث عن الإفراج عن هذا المعتقل بعد مرور 24 ساعة من توقيفه ودون تقديمه أمام النيابة العامة، وهي أيضا مسألة غير متصورة قانونيا وعمليا".

وأردف الأمني بأن مصالح الأمن "تدرس إمكانية فتح بحث قضائي للتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق بالتبليغ عن جرائم وهمية يعلم مروجوها بعدم حدوثها، خصوصا أن هناك مزاعم تتحدث عن توقيف المدعو لحسن (م) إلى جانب متورطين في جرائم قتل، في حين أن ولاية أمن الرباط لم تسجل مؤخرا أي جريمة قتل ولم توقف أي شخص من أجل هذا الفعل الإجرامي".