درك شيشاوة يوقف متورطين في سرقة منزل

ابراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر من الدرك الملكي، بالمركز الترابي شيشاوة، شخصين متخصصين في سرقة المنازل بجماعة المزوضية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعنيين بالأمر، وهما في عقدهما الثاني، تسللا إلى منزل بمركز الجماعة المذكورة، فسرقا ما غلا ثمنه، كالأثاث والأجهزة الإلكترونية.

وأضافت المصادر نفسها أن مصالح الدرك الملكي بشيشاوة فتحت تحت إشراف النيابة العامة تحقيقا بناء على شكاية تقدم بها صاحب المنزل.

عناصر الضابطة القضائية تمكنت من التعرف على اللصين وتوقيفهما، ليتم الاستماع إليهما بعد إخضاعهما للحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة.