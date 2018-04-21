24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي (5.00)

  2. الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)

  3. هكذا يقفز "موروكو 2026" على حواجز الفيفا و"الفيل الأبيض" (5.00)

  4. أحلام .. عشرينية تقتحم سياقة الطاكسيات بـ"دار الضمانة" المحافظة (5.00)

  5. هل أوصل الطرح الانفصالي جبهة البوليساريو إلى "الموت الإكلينيكي"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | درك شيشاوة يوقف متورطين في سرقة منزل

درك شيشاوة يوقف متورطين في سرقة منزل

درك شيشاوة يوقف متورطين في سرقة منزل
ابراهيم مغراوي من مراكش
السبت 21 أبريل 2018 - 03:35

أوقفت عناصر من الدرك الملكي، بالمركز الترابي شيشاوة، شخصين متخصصين في سرقة المنازل بجماعة المزوضية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعنيين بالأمر، وهما في عقدهما الثاني، تسللا إلى منزل بمركز الجماعة المذكورة، فسرقا ما غلا ثمنه، كالأثاث والأجهزة الإلكترونية.

وأضافت المصادر نفسها أن مصالح الدرك الملكي بشيشاوة فتحت تحت إشراف النيابة العامة تحقيقا بناء على شكاية تقدم بها صاحب المنزل.

عناصر الضابطة القضائية تمكنت من التعرف على اللصين وتوقيفهما، ليتم الاستماع إليهما بعد إخضاعهما للحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.