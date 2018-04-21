24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:47
|13:31
|17:07
|20:07
|21:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- غلاب يتراجع عن الترشح لرئاسة "برلمان الاستقلال"
- بوعرفة وبرلمان البام
- "عين بورجة": بوعشرين يستفيد من جميع الحقوق
- صلاح يعادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي
- مياه سد الوحدة تلفظ جثة غريق "لالة عايشة"
الجنسية المغربية تحتل الرتبة الثامنة بين أفضل "الجنسيات العربية" (5.00)
هكذا يقفز "موروكو 2026" على حواجز الفيفا و"الفيل الأبيض" (5.00)
أحلام .. عشرينية تقتحم سياقة الطاكسيات بـ"دار الضمانة" المحافظة (5.00)
هل أوصل الطرح الانفصالي جبهة البوليساريو إلى "الموت الإكلينيكي"؟ (5.00)
- شرط "الفيفا" لتنظيم "مونديال 2026" يخرج مثليين إلى العلن - (131)
- "حمى الجنس" تصيب مجموعات نسائية مغربية على "فيسبوك" - (128)
- المغرب يرفض تدخل وزير خارجية هولندا في قضية "حراك الريف" - (90)
- رصيف الصحافة: تمور إسرائيل تتسلل إلى موائد المغاربة في رمضان - (74)
- رصيف الصحافة: الجزائر تحمي بترولها من خسائر الحرب في الصحراء - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درك شيشاوة يوقف متورطين في سرقة منزل
أوقفت عناصر من الدرك الملكي، بالمركز الترابي شيشاوة، شخصين متخصصين في سرقة المنازل بجماعة المزوضية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المعنيين بالأمر، وهما في عقدهما الثاني، تسللا إلى منزل بمركز الجماعة المذكورة، فسرقا ما غلا ثمنه، كالأثاث والأجهزة الإلكترونية.
وأضافت المصادر نفسها أن مصالح الدرك الملكي بشيشاوة فتحت تحت إشراف النيابة العامة تحقيقا بناء على شكاية تقدم بها صاحب المنزل.
عناصر الضابطة القضائية تمكنت من التعرف على اللصين وتوقيفهما، ليتم الاستماع إليهما بعد إخضاعهما للحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة.