العثور على رضيع متخلى عنه وسط الداخلة

هسبريس من الداخلة

عثر على رضيع حديث الولادة، اليوم السبت، متخلى عنه بمحاذاة المركب الثقافي الكائن وسط حي الوحدة بمدينة الداخلة.

وفور علمها بالحادث هرعت إلى مكانه عناصر من الأمن والسلطة المحلية، حيث باشرت تحقيقاتها الأولية.

وتم نقل الرضيع بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، لإخضاعه للفحوصات الضرورية، للاطمئنان على حالته الصحية.