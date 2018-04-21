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كُتّاب وآراء
توقيف منتحل صفة شرطي بمسدس بلاستيكي
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه كان يستهدف محلات الرقية الشرعية بمدينة خريبكة وضواحيها، منتحلا صفة شرطي، ومستعينا بمسدس بلاستيكي وصفد مزيفين من أجل القيام بعمليات نصب وابتزاز.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر أمنية أوقفت المعني بالأمر؛ فيما مكّنت العمليات المنجزة في إطار القضية من حجز المسدس البلاستيكي والصفد المزيفين، ليتم بعد ذلك وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.