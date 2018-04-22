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الرئيسية | حوادث | وفاة حارس أمن تحرك تحقيقا قضائيا باولاد حريز

وفاة حارس أمن تحرك تحقيقا قضائيا باولاد حريز

وفاة حارس أمن تحرك تحقيقا قضائيا باولاد حريز
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 22 أبريل 2018 - 01:35

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في برشيد بإخضاع جثة حارس أمن خاص للتشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، بعدما عثر عليه جثة هامدة بإحدى الوحدات الصناعية بمنطقة الساحل أولاد حريز بناحية برشيد.

وحسب مصادر هسبريس فإن حارس الأمن الخاص، وهو في عقده الثاني، يزاول عمله في إحدى الوحدات الصناعية بالعسيلات بجماعة الساحل أولاد حريز، أحس بمغص في بطنه فخلد إلى النوم، قبل أن يفاجأ صديقه الذي حاول إيقاظه بمفارقته الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، وممثل عن السلطات المحلية، حيث قاموا بمعاينة جثة الهالك، وعملوا على نقلها عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة الرحمة بالدار البيضاء، من أجل تشريحها لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامّة المختصّة.

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