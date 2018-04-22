أسرة تتهم مستشفى المحمدية بمسؤولية وفاة ابنتها

هسبريس - عبد الإله شبل

تحولت جنبات وفضاء المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة المحمدية، ليلة أمس السبت، إلى فوضى بعدما انتفضت أسرة شابة على الطاقم الطبي بمصلحة الديمومة إثر وفاتها.

وشهد فضاء المستشفى الإقليمي احتجاجا كبيرا من لدن شابة نقلت إليه للعلاج وتوفيت داخله، حيث فجّرت أسرتها غضبها على الطاقم الطبي، متهمة إياه بالتكاسل في إنقاذ المريضة وكذا غياب التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية لذلك.

وناشدت الأسرة الملك محمد السادس بالتدخل لإنصافها بسبب الإهمال الذي لحق ابنتها وعجل بوفاتها بالنظر إلى غياب الإمكانات بالمستشفى المذكور وغياب الأطر الطبية، مؤكدة أنهم رفضوا السماح لهم بإخراجها ونقلها إلى مصحة خاصة.

وأكدت مصادر الجريدة أن الأسرة، التي بدت متأثرة بوفاة ابنتها البالغة من العمر 16 سنة، لم تتمالك أعصابها وتحولت من السب إلى محاولة الاعتداء والهجوم على الأطر الطبية الموجودة آنذاك.

وأشارت مصادرنا إلى أن إحدى الممرضات تعرضت جراء هذا الغضب من لدن الأسرة للإصابة بواسطة كرسي على مستوى بطنها.

وحلت، على الفور، العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية بالمحمدية، حيث جرى الاستماع إلى العنصر الأمني الموجود بالمستشفى إلى جانب أسرة الفتاة والطاقم الطبي، حيث جرى اقتياد بعض أفراد الأسرة إلى مقر الدائرة الأمنية لتحرير محضر في الموضوع في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة.

ولقيت هذه الفوضى والتهجم الذي طال الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله استنكارا وشجبا من لدن هؤلاء الأطر سالفة الذكر، الذين اعتبروا تصرفات أسرة الفتاة غير أخلاقية، مطالبين بتوفير الحماية لهم داخل المؤسسات الصحية لأداء واجبهم المهني.

وشدد الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله على أن ما قامت به الأسرة أمر غير مقبول، خاصة أنه جرى بذل مجهود أكبر لإنقاذ حياة ابنتهم التي ولجت المستشفى في حالة ميؤوس منها الشيء الذي عجل بوفاتها.

ولفت الطاقم الطبي، ردا على الاتهامات الموجهة إليه من لدن أسرة الراحلة بكونه المسؤول عن وفاتها، إلى أن التشريح الطبي هو الذي سيمكن من تحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق.

وسبق للأطر الطبية، في عدة مستشفيات، أن طالبوا وزارة الصحة بتوفير الحماية لهم داخل مقرات عملهم، في ظل تزايد حالات الاعتداء عليهم من طرف الأشخاص الذين يلجون المستشفيات.