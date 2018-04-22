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الرئيسية | حوادث | أسرة تتهم مستشفى المحمدية بمسؤولية وفاة ابنتها

أسرة تتهم مستشفى المحمدية بمسؤولية وفاة ابنتها

أسرة تتهم مستشفى المحمدية بمسؤولية وفاة ابنتها
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 22 أبريل 2018 - 15:26

تحولت جنبات وفضاء المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة المحمدية، ليلة أمس السبت، إلى فوضى بعدما انتفضت أسرة شابة على الطاقم الطبي بمصلحة الديمومة إثر وفاتها.

وشهد فضاء المستشفى الإقليمي احتجاجا كبيرا من لدن شابة نقلت إليه للعلاج وتوفيت داخله، حيث فجّرت أسرتها غضبها على الطاقم الطبي، متهمة إياه بالتكاسل في إنقاذ المريضة وكذا غياب التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية لذلك.

وناشدت الأسرة الملك محمد السادس بالتدخل لإنصافها بسبب الإهمال الذي لحق ابنتها وعجل بوفاتها بالنظر إلى غياب الإمكانات بالمستشفى المذكور وغياب الأطر الطبية، مؤكدة أنهم رفضوا السماح لهم بإخراجها ونقلها إلى مصحة خاصة.

وأكدت مصادر الجريدة أن الأسرة، التي بدت متأثرة بوفاة ابنتها البالغة من العمر 16 سنة، لم تتمالك أعصابها وتحولت من السب إلى محاولة الاعتداء والهجوم على الأطر الطبية الموجودة آنذاك.

وأشارت مصادرنا إلى أن إحدى الممرضات تعرضت جراء هذا الغضب من لدن الأسرة للإصابة بواسطة كرسي على مستوى بطنها.

وحلت، على الفور، العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية بالمحمدية، حيث جرى الاستماع إلى العنصر الأمني الموجود بالمستشفى إلى جانب أسرة الفتاة والطاقم الطبي، حيث جرى اقتياد بعض أفراد الأسرة إلى مقر الدائرة الأمنية لتحرير محضر في الموضوع في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة.

ولقيت هذه الفوضى والتهجم الذي طال الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله استنكارا وشجبا من لدن هؤلاء الأطر سالفة الذكر، الذين اعتبروا تصرفات أسرة الفتاة غير أخلاقية، مطالبين بتوفير الحماية لهم داخل المؤسسات الصحية لأداء واجبهم المهني.

وشدد الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله على أن ما قامت به الأسرة أمر غير مقبول، خاصة أنه جرى بذل مجهود أكبر لإنقاذ حياة ابنتهم التي ولجت المستشفى في حالة ميؤوس منها الشيء الذي عجل بوفاتها.

ولفت الطاقم الطبي، ردا على الاتهامات الموجهة إليه من لدن أسرة الراحلة بكونه المسؤول عن وفاتها، إلى أن التشريح الطبي هو الذي سيمكن من تحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق.

وسبق للأطر الطبية، في عدة مستشفيات، أن طالبوا وزارة الصحة بتوفير الحماية لهم داخل مقرات عملهم، في ظل تزايد حالات الاعتداء عليهم من طرف الأشخاص الذين يلجون المستشفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - هارون الأحد 22 أبريل 2018 - 15:44
رحمها الله . لا تعول الاسرة الا على القضاء ولذلك يجب تعيين محامي واجرا تشريح لمعرفة سبب الوفاة . ثم المطالبة بالمحاسبة والتعويض ان ثبت جرم او اهمال .
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2 - مؤمن الأحد 22 أبريل 2018 - 15:53
حقيقة ابدية ودامغة ومتاصلة مند نزول سيدنا ءادم وامنا حواء من جنة الفردوس الئ هاته الدنيا الفانية ولا مجال لتغييرها وهي حقيقة ابدية : يولد الانسان في الثانية وفي الدقيقة وفي الساعة وفي اليوم وفي السنة فلا تغيير كما يموت الانسان في الثانية وفي الدقيقة وفي الساعة وفي اليوم وفي السنة فلا تغيير كذالك كتابا موقوتا لا مجال لتغييره .
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3 - ساكنة بالمحمدية الأحد 22 أبريل 2018 - 15:56
هناك تقصير في مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية رغم ان الاعمار بيد الله ووصلت ساعتها ولكن المواطنون يشتكون التقصير في عدة مواقف شهدتها المؤسسة الاستشفائية
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10
4 - hamid الأحد 22 أبريل 2018 - 15:59
رحم الله الفقيدة وهذا قدر ولكن هناك نقطة مهمة يجب الوقوف عليها وهي غياب المعدات. فهذه معضلة في جميع المستشفيات. فهي إما غير موجودة او معطلة. إما عمدا لتوجيهك إلى المصحات الخاصة أو عن غير سوء نية. المهم مستشفيات بدورها مريضة في الإنعاش ونفكر في تنظيم كأس العالم. أما المهرجانات فنحن بارعون فيها.
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5 - تنغيري الأحد 22 أبريل 2018 - 16:00
الى جات في حالة متأخرة علاش مخليتوش الاسرة ديالها تاخدها لمصحة خاصة؟الصحة في المغرب عطات الريحة مكاين لا طبيب لا سيدي بوزكري مكاين غير الجزارة .أطر طبية دون المستوى
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6 - امازيغ سوسي الأحد 22 أبريل 2018 - 16:04
الاعمار بيد الله .كفى استرزاقا حتى بالموتى ." قل ادا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون ساعة "الكل اصبح يرى في الماسي فرصة للاغتناء و الحصول على تعويضات واصوات انتخابية ووووز . لا حول ولا قوة الا بالله .
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7 - karim الأحد 22 أبريل 2018 - 16:27
Une mise à niveau du secteur de la santé s’impose en urgence .........
رحم الله الفقيدة ... اللهم أدخلها فسيح جناتك
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8 - Younes-Painter الأحد 22 أبريل 2018 - 16:29
ذكر في المقال ان المستشفى/المجزرة رفضت اخراج الفتاة لنقلها الى مصحة خاصة رغم نقص المعدات و استهتار الاطباء و الممرضين الفاشلين و العديمي الضمير. الاعمار بيد الله سبحانه و كل شيء بقدر لكن لو كانت مثل هذه الحالة في دولة متقدمة لتم انقاذها في اسرع و احسن الظروف. انا داءما ادعو الله ان يبعدني عن المرض و الاطباء الجزارين و المصحات مصاصي الدماء و يخلي ليا غير صحتي يا ربي. لهلا يجعل خاتمتنا بيد طبيب فاشل او ممرض متخلف. اللهم امين
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