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الرئيسية | حوادث | الدرك ينهي نشاط "إسباني" يزاول تجارة الممنوعات

الدرك ينهي نشاط "إسباني" يزاول تجارة الممنوعات

الدرك ينهي نشاط "إسباني" يزاول تجارة الممنوعات
محمد آيت حساين
الاثنين 23 أبريل 2018 - 07:44

وضعت عناصر الدرك الملكي، التابعة لسرية تنغير، حدا لنشاط شخص يحمل الجنسية الإسبانية، ينشط في مجال الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية، بمنطقة تيزكي الواقعة بالنفوذ الترابي للجماعة القروية تودغى العليا.

وأوضحت مصادر مطلعة لهسبريس أن إيقاف الإسباني ذاته، البالغ من العمر أربعون سنة، جاء إثر جهود متواصلة مبذولة من لدن مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد استثمار معلومات دقيقة، أسفرت عن حجز حوالي 600 قنينة خمر من مختلف الأحجام والأنواع، مشيرة إلى نه ظل يزاول نشاطه بالمنطقة لأزيد من عشرين سنة.

وأضافت المصادر نفسها أن الإسباني الموقوف وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث، للاشتباه في تورطه في الاتجار في مخدر الشيرا، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.

مصدر أمني مسؤول قال إن هذه العملية تأتي في إطار إستراتيجية عمليات مصالح الدرك الملكي، الموجهة إلى محاربة جميع أشكال جرائم المخدرات، ترويجا ومسكا واستهلاكا، ومن أجل تجفيف منابعها.

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