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كُتّاب وآراء
ضبط مئات الأقراص المهيجة بحوزة فتاة في طنجة
أفاد مصدر أمني بأن عناصر فرقة الهيئة الحضرية العاملة بالمحطة الطرقية لطنجة تمكنت، نهاية الأسبوع الجاري، من ضبط 1030 قرصا مهيجا لدى قاصر تبلغ من العمر 17 سنة.
وأوضح المصدر ذاته أن "عناصر فرقة الهيئة الحضرية العاملة بالمحطة الطرقية بطنجة أوقفت فتاة قاصرا بعد الاشتباه في أمرها بسبب سلوكها المريب داخل المحطة"، مبرزا أن "إخضاعها للتفتيش من طرف شرطية عاملة بالفرقة المعنية أسفر عن العثور بحوزتها على 1030 قرصا مخدرا من نوع إكستازي مخبأة بعناية في ملابسها الداخلية".
وأضاف المصدر ذاته أن العناصر الأولية للتحقيق في هذه العملية، التي تدخل ضمن جهود ولاية أمن طنجة في محاربة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تشير إلى أن الموقوفة "كانت تنوي نقل هذه الكمية من الأقراص المهيجة إلى مدينة فاس".
وأكد المصدر الأمني أنه تمت إحالة الموقوفة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد مواصلة التحقيق للكشف عن ملابسات القضية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اذا لاحضت من بحاول ضيافتك ويبالغ في تحفيزك لتناول شيء ما فلا تفعل.
اذا كنت في مجمع ونهضت للمرحاض او للكلام في الهاتف وعدت فلا تكمل الشرب ولا الأكل.
كما قال احد السلف. عامل الناس بسوء الظن.
بمعني عاملهم بالحذر خصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه اهل الفسق والفجور