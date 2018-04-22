أمن القصر الكبير ينجح في إيقاف مغامرة "بايسو"

هسبريس من القصر الكبير

تمكن أمن القصر الكبير من إيقاف مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مجموعة من مذكرات بحث، على مستوى طريق الكشاشرة.

الموقوف "س. ا"، الملقب بـ(بايسو) والقاطن بدوار لكشاشرة، كان يتخذ من المناطق المحاذية للمدينة والسكة الحديدية منفذا لترويج السموم لمختلف الفئات العمرية.

ومكنت العملية من حجز كميات مهمة من الكوكايين والهيروين والأقراص المهلوسة وهواتف محمولة، إضافة إلى دراجة نارية.

وقد وُضع الموقوف، البالغ من العمر 32 سنة، تحت الحراسة النظرية في انتظار التحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.