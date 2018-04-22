24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4413:3117:0720:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب (5.00)

  2. قضية الصحراء والجدار الدفاعي .. مكاسب أمنية وإشكالات حدودية (5.00)

  3. سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس (5.00)

  4. طالبة مغربية تنافس على جائزة علمية في النرويج (5.00)

  5. أسلوب مقاومة جديد .. طائرات ورقية فلسطينية تحرق أرض إسرائيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن القصر الكبير ينجح في إيقاف مغامرة "بايسو"

أمن القصر الكبير ينجح في إيقاف مغامرة "بايسو"

أمن القصر الكبير ينجح في إيقاف مغامرة "بايسو"
هسبريس من القصر الكبير
الأحد 22 أبريل 2018 - 23:02

تمكن أمن القصر الكبير من إيقاف مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مجموعة من مذكرات بحث، على مستوى طريق الكشاشرة.

الموقوف "س. ا"، الملقب بـ(بايسو) والقاطن بدوار لكشاشرة، كان يتخذ من المناطق المحاذية للمدينة والسكة الحديدية منفذا لترويج السموم لمختلف الفئات العمرية.

ومكنت العملية من حجز كميات مهمة من الكوكايين والهيروين والأقراص المهلوسة وهواتف محمولة، إضافة إلى دراجة نارية.

وقد وُضع الموقوف، البالغ من العمر 32 سنة، تحت الحراسة النظرية في انتظار التحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.