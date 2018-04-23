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كُتّاب وآراء
درك مراكش يوقف تاجر مخدرات بجماعة سعادة
أوقفت عناصر من الدرك الملكي تابعة للمركز القضائي بمراكش، الأحد، تاجر مخدرات متلبسا بكمية كبيرة من مادة "طابا" و"الحشيش" ومخدر "الشيرا" كانت مخبأة بمخزن بجماعة سعادة ضواحي المدينة الحمراء.
وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن هذه العملية تمت بدوار فرونسوا بجماعة سعادة بإقليم مراكش، حيث يوجد مخزن مخصص للمخدرات التي يوزعها بمناطق عدة من عاصمة النخيل ونواحيها.
وتأتي عملية الإيقاف المذكورة كثمرة لتحقيقات وعمليات بحث وترصد للتاجر المعني من لدن مصالح الدرك الملكي بمراكش؛ وهو ما أدى إلى إيقافه وحجز كيلوغرامين ونصف الكيلو غرام من مخدر الشيرا، وكيلوغرام من مادة طابا، وكمية من قطع الحشيش كانت معدة للتوزيع.
وأضافت المصادر نفسها أن الموقوف المشار إليه فتح له محضر قانوني، ووضع بأمر من النيابة العامة رهن الحراسة النظرية.