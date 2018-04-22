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السرقة بالسلاح الأبيض توقع بشابين في خريبكة
الأحد 22 أبريل 2018 - 21:38
تمكنت فرقة الشرطة القضائية، التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، من اعتقال شابّين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض، مع حالة العود.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المشتبه بهما كانا يستهدفان المارة، ويعملان على سلبهم ما بحوزتهم من هواتف نقالة وأشياء ثمينة، مشيرة إلى أنهما كانا يهددان الضحايا بالسلاح الأبيض من أجل ترهيبهم كي يستجيبوا لمطالبهم بسرعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية تمكّنت خلال هذه العملية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة، ودراجة نارية من الحجم الكبير.
وقد أمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه بهما رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجرى تحت إشرافها.