"صور مخلة" تورط شابا في ابتزاز قاصر بالأوداية

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي التابع لجماعة الأوداية، الأحد، شابا يشتبه في تورطه في ابتزاز قاصر من المنطقة نفسها عبر تهديدها بنشر صور لها مخلة بالحياء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 28 سنة، كان على علاقة غير شرعية بالقاصر، وأنه قام بتصويرها، قبل أن يبدأ بالضغط عليها وتهديدها بنشر تلك الصور على "الفيسبوك" في حال لم تستجب لرغباته الجنسية.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا التهديد دفع أسرة القاصر إلى وضع شكاية لدى قيادة الدرك الملكي بجماعة الأوداية، التي فتحت تحقيقا مع الشاب، وقامت بوضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة.