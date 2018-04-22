24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4413:3117:0720:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب (5.00)

  2. قضية الصحراء والجدار الدفاعي .. مكاسب أمنية وإشكالات حدودية (5.00)

  3. سيبي ينتقد منظمي "جائِزة الحسن الثاني" للتنس (5.00)

  4. طالبة مغربية تنافس على جائزة علمية في النرويج (5.00)

  5. أسلوب مقاومة جديد .. طائرات ورقية فلسطينية تحرق أرض إسرائيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن آيت ملول يوقف "كرابا" ويحجز قنينات خمر

أمن آيت ملول يوقف "كرابا" ويحجز قنينات خمر

أمن آيت ملول يوقف "كرابا" ويحجز قنينات خمر
هسبريس من أكادير
الأحد 22 أبريل 2018 - 22:40

تمكنت فرقة الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول من إيقاف ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية، متلبسا بترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه به تم اعتقاله إثر مداهمة منزل بحي المسيرة يشتبه في استغلاله في ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبط المشتبه به متلبسا بتزويد شخص بالخمور، قبل أن تسفر عملية التفتيش، التي أنجزت داخل المحل المذكور، عن حجز كميات كبيرة من المشروبات الكحولية قدرت بأزيد من 110 قنينات من مختلف الأنواع والأحجام، إضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من عملية ترويج الكحول، إلى جانب سلاح أبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.