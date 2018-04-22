أمن آيت ملول يوقف "كرابا" ويحجز قنينات خمر

هسبريس من أكادير

تمكنت فرقة الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول من إيقاف ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية، متلبسا بترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه به تم اعتقاله إثر مداهمة منزل بحي المسيرة يشتبه في استغلاله في ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبط المشتبه به متلبسا بتزويد شخص بالخمور، قبل أن تسفر عملية التفتيش، التي أنجزت داخل المحل المذكور، عن حجز كميات كبيرة من المشروبات الكحولية قدرت بأزيد من 110 قنينات من مختلف الأنواع والأحجام، إضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من عملية ترويج الكحول، إلى جانب سلاح أبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.