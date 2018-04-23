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كُتّاب وآراء
الدرك يفك لغز سرقة محل تجاري بآيت ميلك
تمكّنت مصالح الدرك الملكي باشتوكة آيت باها، الأحد، من فكّ لغز تعرض محل تجاري، يقع بمركز سوق سبت آيت ميلك، للاقتحام والسطو على ما بداخله، بعد تكسير بابه الخارجي.
وأوضحت معطيات، حصلت عليها هسبريس، أن مصالح الدرك الملكي، التي استعانت بخبرات تقنية، منها خدمة تحديد المواقع (GPS)، اهتدت إلى هوية ثلاثة أشخاص، تم توقيفهم اتباعا، إضافة إلى حجز السيارة التي كانوا يستعملونها في نقل المسروقات.
وأوضح مصدر مقرب من صاحب المحل المسروق، وهو مكتب للتبغ، أن المسروقات تتكون أساسا من السجائر وبطاقات التعبئة الخاصة بالهاتف المحمول، وأن قيمتها تتجاوز 10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى مبالغ مالية.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالمعتقلين الثلاثة تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم حول ظروف وملابسات اقترافهم هذا الفعل الإجرامي، في انتظار عرضهم على القضاء.